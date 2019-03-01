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Neto de Lula de 7 anos morre de meningite em SP

A morte de Arthur, que é filho de Sandro Luis Lula da Silva, ocorre um mês depois da morte de outro familiar do ex-presidente, que está preso em Curitiba, condenado por corrupção passiva e lavagem de dinheiro

Publicado em 

01 mar 2019 às 16:18

Publicado em 01 de Março de 2019 às 16:18

A morte de Arthur, que é filho de Sandro Luis Lula da Silva, ocorre um mês depois da morte de outro familiar do ex-presidente Crédito: Edilson Dantas/Agência O Globo
O neto de 7 anos do ex-presidente Lula morreu nesta sexta-feira (1º), vítima de meningite meningocócica. Arthur Araújo Lula da Silva deu entrada às 7h20 desta sexta no Hospital Bartira, da rede D'Or, em Santo André, no ABC paulista, com quadro instável, segundo boletim médico divulgado pela instituição. O quadro se agravou, e às 12h11 Arthur morreu.
Em geral, a meningite é caracterizada pela inflamação das meninges, membranas que envolvem o cérebro e a medula espinhal. A doença pode ser causada por vários agentes, como vírus e bactérias. Os principais sintomas são febre, dor de cabeça, vômitos, náuseas, rigidez de nuca e manchas vermelhas na pele. 
Lula com o neto Crédito: Reprodução/Redes sociais
A morte de Arthur, que é filho de Sandro Luis Lula da Silva, ocorre um mês depois da morte de outro familiar do ex-presidente, que está preso em Curitiba, condenado por corrupção passiva e lavagem de dinheiro.
Genival Inácio da Silva, de 79 anos, o Vavá, morreu no último dia 29 de janeiro, em São Paulo. A defesa de Lula havia pedido autorização à Justiça para que o ex-presidente pudesse comparecer ao velório.
O ministro Dias Toffoli, presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), autorizou a ida quando o cortejo já deixava a capela onde o corpo foi velado, e Lula não deixou a cela em Curitiba.

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