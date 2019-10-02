Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Senador do ES

Na UTI, Marcos do Val deve ter alta nos próximos dias

Senador sentiu-se mal e foi internado no Vitória Apart Hospital, na Serra

Publicado em 02 de Outubro de 2019 às 14:28

Publicado em 

02 out 2019 às 14:28
O senador Marcos do Val (Podemos) continua internado na UTI do Vitória Apart Hospital, na Serra, após sentir-se mal quando trabalhava no escritório parlamentar, em Vitória, na terça-feira (1º). Na manhã desta quarta-feira (02) ele passou por exames, com um quadro de forte dor torácica. 
Senador Marcos do Val (Podemos-ES) Crédito: Marcos Oliveira/Agência Senado
As informações são da assessoria de imprensa do senador. O diagnóstico inicial é de isquemia e alteração no tamanho do coração. Do Val está na unidade coronariana do hospital.
>Deputado Euclério Sampaio tem alta após infarto
O senador está clinicamente estável, mas somente deve receber alta nos próximos dias.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Marcos do val
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Horóscopo semanal: previsões dos signos de 27 de abril a 03 de maio de 2026
Polícia divulga vídeo de racha que terminou em acidente na Leste-Oeste
Polícia divulga vídeo de racha e pede prisão de namorado de universitária morta no ES
Imagem de destaque
O que o consumo de carne de burro na Patagônia revela sobre a atualidade da Argentina

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados