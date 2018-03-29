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Amigos foram presos

Na inauguração do aeroporto, Temer diz que está 'sujeito a bombardeios'

Presidente fez discurso, mas não mencionou a prisão de amigos

Publicado em 29 de Março de 2018 às 17:49

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

29 mar 2018 às 17:49
O presidente da República, Michel Temer (PMDB), afirmou, durante inauguração do novo Aeroporto de Vitória, nesta quinta-feira (29), que a atividade de presidente da República o deixa "sujeito a bombardeios".
O presidente Michel Temer discursa durante inauguração do novo Aeroporto de Vitória Crédito: Vitor Jubini
"O diálogo com senadores e deputados foi o que nos permitiu estar aqui, usar a palavra, dizer da felicidade, da alegria cívica. Sem embargo da Presidência é trabalho dificílimo, em que você fica sujeito a bombardeios a todo momento, não é?! E não estou falando de governo de quatro anos, estou falando de governo que ainda não completou dois (anos)", disse.
especial
No evento, Temer discursou por cerca de 12 minutos. Em nenhum momento ele mencionou a nova crise instalada no governo - provocada pela operação da Polícia Federal, que prendeu amigos e assessores do presidente na manhã desta quinta-feira.
> PF prende José Yunes, amigo e ex-assessor de Temer
Ao final da solenidade em Vitória, Temer chegou a ser abordado pela reportagem do Gazeta Online para se posicionar sobre a operação. Ele, porém, ignorou as perguntas.

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