Na inauguração do aeroporto, Temer diz que está 'sujeito a bombardeios'

O presidente da República, Michel Temer (PMDB), afirmou, durante inauguração do novo Aeroporto de Vitória, nesta quinta-feira (29), que a atividade de presidente da República o deixa "sujeito a bombardeios".
"O diálogo com senadores e deputados foi o que nos permitiu estar aqui, usar a palavra, dizer da felicidade, da alegria cívica. Sem embargo da Presidência é trabalho dificílimo, em que você fica sujeito a bombardeios a todo momento, não é?! E não estou falando de governo de quatro anos, estou falando de governo que ainda não completou dois (anos)", disse.
No evento, Temer discursou por cerca de 12 minutos. Em nenhum momento ele mencionou a nova crise instalada no governo - provocada pela operação da Polícia Federal, que prendeu amigos e assessores do presidente na manhã desta quinta-feira.
Ao final da solenidade em Vitória, Temer chegou a ser abordado pela reportagem do Gazeta Online para se posicionar sobre a operação. Ele, porém, ignorou as perguntas.