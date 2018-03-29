Na inauguração do aeroporto, Temer diz que está 'sujeito a bombardeios'

O presidente da República, Michel Temer (PMDB), afirmou, durante inauguração do novo Aeroporto de Vitória, nesta quinta-feira (29), que a atividade de presidente da República o deixa "sujeito a bombardeios".

O presidente Michel Temer discursa durante inauguração do novo Aeroporto de Vitória Crédito: Vitor Jubini

"O diálogo com senadores e deputados foi o que nos permitiu estar aqui, usar a palavra, dizer da felicidade, da alegria cívica. Sem embargo da Presidência é trabalho dificílimo, em que você fica sujeito a bombardeios a todo momento, não é?! E não estou falando de governo de quatro anos, estou falando de governo que ainda não completou dois (anos)", disse.

No evento, Temer discursou por cerca de 12 minutos. Em nenhum momento ele mencionou a nova crise instalada no governo - provocada pela operação da Polícia Federal, que prendeu amigos e assessores do presidente na manhã desta quinta-feira.