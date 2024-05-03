Em mutirão realizado nesta sexta-feira (3), 35 pessoas que vivem em situação de rua tiveram a oportunidade de fazer o título de eleitor, solicitar transferência ou regularizar a situação eleitoral. A ação foi promovida pelo Tribunal Regional Eleitoral do Espírito Santo (TRE-ES) , em parceria com a Secretaria de Assistência Social (Semas) da Prefeitura de Vitória . Os atendimentos ocorreram no Centro de Referência Especializado de Assistência Social para População de Rua (Centro Pop), em Mario Cypreste, na Capital.

Ação de regularização eleitoral foi realizada pelo TRE-ES no Centro Pop, em Vitória Crédito: TRE-ES/Divulgação

Um dos que aproveitou a oportunidade foi Janilton de Almeida. Ele foi um dos primeiros a se inscrever para regularizar o título de eleitor e se emocionou ao receber seu documento impresso. "É uma forma de estar me identificando como cidadão", disse.

Foi a mesma sensação vivida por Thiago de Souza, que também fez questão de acertar sua situação com a Justiça Eleitoral. "É muito importante participar das decisões do país da gente", comentou.

Para realizar o mutirão, o TRE-ES contatou as Secretarias de Assistência Social das Prefeituras de Vitória, Vila Velha, Cariacica e Serra. Após reuniões realizadas com o presidente do tribunal, Carlos Simões Fonseca, e o diretor-geral, Alvimar Dias Nascimento, foram encaminhadas as listagens das pessoas em situação de rua que são atendidas pela municipalidade para conferência da situação eleitoral e atualização do cadastro.

Your browser does not support the audio element. Ação regulariza título de eleitor de pessoas em situação de rua em Vitória

Em função da proximidade do fechamento do cadastro eleitoral, no próximo dia 8 de maio, Vitória foi escolhida para o primeiro atendimento, que aconteceu nesta sexta-feira (3).

"Ter os direitos sociais das pessoas em situação de rua assegurados é uma iniciativa muito importante e agradecemos aos servidores do TRE que trabalharam muito para que essa ação acontecesse", destacou a secretária municipal de Assistência Social de Vitória, Cintya Schulz.

De acordo com o TRE-ES, o objetivo é promover uma ação permanente com as pessoas em situação de rua, inicialmente com as prefeituras da Grande Vitória, para depois ampliar o atendimento para todo o Estado.