MPF pede manutenção de decisão que proibiu exoneração de peritos antitortura

Composto por peritos independentes, o MNPCT tem por função realizar vistorias em instituições de privação de liberdade - centros de detenção, estabelecimentos penais, hospitais psiquiátricos, abrigos para idosos, unidades socioeducativas ou centros militares de detenção disciplinar. Na determinação assinada em junho por Bolsonaro, os cargos ficavam extintos e o trabalho passaria a ser "voluntário".