MPES cobra explicações de Majeski sobre entrevista à TV Gazeta

Eder Pontes e Sergio Majeski Crédito: Montagem | Gazeta Online

Sergio Majeski (PSB) à TV Gazeta foi o que levou o procurador-geral de Justiça do Espírito Santo, Eder Pontes, a recorrer ao Tribunal de Justiça (TJES) em busca de explicações do parlamentar. Uma entrevista concedida pelo deputado estadual(PSB) àfoi o que levou o procurador-geral de Justiça do Espírito Santo,, a recorrer aoem busca de explicações do parlamentar.

Bom dia ES acerca dos projetos de lei do Ministério Público Estadual (MPES) que haviam sido aprovados pela Assembleia Legislativa e diante dos quais o deputado se posicionou contrariamente. Foi autorizada a contratação de 307 cargos comissionados para o MPES. No dia 17 de julho deste ano, Majeski foi entrevistado noacerca dos projetos de lei doque haviam sido aprovados pela Assembleia Legislativa e diante dos quais o deputado se posicionou contrariamente.

De acordo com a notificação recebida por Sergio Majeski nesta segunda-feira (26), o procurador-geral afirma que, durante o programa, o parlamentar relatou que a aprovação das propostas teria sido “fruto de tráfico de influência, conluio e corrupção entre membros do Ministério Público e deputados estaduais”.

Na ocasião da entrevista à TV Gazeta, Majeski afirmou que a criação dos cargos era uma "pauta-bomba" e que não houve tempo para ser discutida por entrar em votação com urgência às vésperas do recesso no Legislativo.

"Qual é a outra categoria que tem tíquete-alimentação de 13º? 'Ah, mas nos acabamos com o gatilho de aumento anual'... Quer dizer, é tentar enganar, na verdade, porque você não está economizando nada e criando algo que, ao meu ver, é absurdo", disse ainda.

Questionado sobre o que poderia explicar a Assembleia dar aval a isso, respondeu: "Há uma relação altamente promíscua entre instituições públicas, Poderes, etc. Quando um projeto desse chega aqui (na Assembleia) e todo mundo sabe que vai causar polêmica é porque já estava tudo combinado com alguém para esse projeto ser votado".

"E aí parece-me que há uma troca de gentilezas. A Assembleia acata ali um pedido, amanhã ou depois o Ministério Público acata um pedido da Assembleia porque só assim dá para explicar isso", complementou.

Gazeta Online já havia registrado o fato de Eder Pontes ter acionado a Justiça contra Majeski. No entanto, ainda não se sabia oficialmente o que teria motivado o pedido de explicações, embora Majeski já suspeitasse de que suas críticas à proposta do MPES teriam sido o fator fundamental. já havia registrado o fato de Eder Pontes. No entanto, ainda não se sabia oficialmente o que teria motivado o pedido de explicações, embora Majeski já suspeitasse de que suas críticas à proposta do MPES teriam sido o fator fundamental.

INTERPELAÇÃO JUDICIAL

O deputado tem prazo de 10 dias para, "querendo", apresentar as informações requeridas pelo procurador-geral, conforme a notificação enviada pelo TJES.

De acordo com a assessoria jurídica do parlamentar, o deputado tem a opção de responder ou não aos questionamentos por tratar-se apenas de uma interpelação judicial, ou seja, de uma requisição de informações da parte de alguém que sentiu que teve sua honra lesada.

A partir da interpelação, Eder Pontes poderá ingressar ou não com uma ação penal contra o deputado, independentemente de ter ou não recebido respostas.

Majeski, por sua vez, diz que ainda analisa se responderá ou não. Mas defende-se afirmando que tem respaldo tanto na Constituição Federal quanto na Constituição Estadual para manifestar livremente suas opiniões enquanto deputado estadual. Trata-se da chamada imunidade parlamentar.

“A fundamentação usada não tem razão de ser. As pessoas quando não estão acostumadas com a democracia e em receber críticas são capazes de fazer uma coisa assim. Mas estou plenamente consciente de que a lei me resguarda e a imunidade tem que ser resguardada. Não tem outra interpretação para isso”, disse.

Majeski já havia recebido o apoio no plenário da Assembleia pelo líder do governo, deputado Enivaldo dos Anjos (PSD) e, nesta segunda, recebeu também da deputada Iriny Lopes (PT), que defendeu a imunidade dos parlamentares. (PSD) e, nesta segunda, recebeu também da deputada(PT), que defendeu a imunidade dos parlamentares.