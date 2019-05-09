MPES aponta tentativa de compra de apoio na Câmara de Presidente Kennedy

As investigações que resultaram na, deflagrada pelo Ministério Público Estadual (MPES) nesta quarta-feira (08), apontam também para uma tentativa de compra de apoio para a eleição da Mesa Diretora da Câmara de Presidente Kennedy.

Como cinco vereadores são de oposição e quatro apoiam a, a conquista de um voto contrário formaria a maioria.

Segundo relatos obtidos pelos investigadores, emissários de José Augusto de Paiva Rodrigues, companheiro da prefeita, ofereceram R$ 4 milhões a um dos parlamentares.

Apesar da oferta, a maioria oposicionista se manteve e os contrários à Amanda controlam a Câmara. José Augusto é considerado o mentor político de Amanda Quinta, com quem tem relação estável. É ele o líder de fato da prefeitura de Presidente Kennedy.