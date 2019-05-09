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Operação Rubi

MPES aponta tentativa de compra de apoio na Câmara de Presidente Kennedy

Com cinco dos nove vereadores do município na oposição, parlamentares teriam recebido ofertas de dinheiro
Vinícius Valfré

Vinícius Valfré

Publicado em 

09 mai 2019 às 18:01

Publicado em 09 de Maio de 2019 às 18:01

Presidente Kennedy - Fachada da câmara e prefeitura municipal Crédito: Edson Chagas - GZ
As investigações que resultaram na Operação Rubi, deflagrada pelo Ministério Público Estadual (MPES) nesta quarta-feira (08), apontam também para uma tentativa de compra de apoio para a eleição da Mesa Diretora da Câmara de Presidente Kennedy.
Como cinco vereadores são de oposição e quatro apoiam a prefeita Amanda Quinta, a conquista de um voto contrário formaria a maioria.
Segundo relatos obtidos pelos investigadores, emissários de José Augusto de Paiva Rodrigues, companheiro da prefeita, ofereceram R$ 4 milhões a um dos parlamentares.
> "Não houve crime", alega defesa da prefeita de Kennedy, Amanda Quinta
Apesar da oferta, a maioria oposicionista se manteve e os contrários à Amanda controlam a Câmara. José Augusto é considerado o mentor político de Amanda Quinta, com quem tem relação estável. É ele o líder de fato da prefeitura de Presidente Kennedy.
> Leia mais: Prisão em Kennedy: mochila com R$ 33 mil estava na casa de prefeita

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