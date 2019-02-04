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Brasília

Mourão sobre denúncia de ministro do Turismo: se verdadeira, é grave

Ministro é acusado de patrocinar esquema de candidaturas laranjas que direcionou verba pública para empresas ligadas ao gabinete parlamentar

Publicado em 

04 fev 2019 às 17:01

Publicado em 04 de Fevereiro de 2019 às 17:01

Marcelo Álvaro Antônio, ministro do Turismo. Crédito: Agência Brasil
O vice-presidente Hamilton Mourão afirmou nesta segunda-feira (04) que deve ser investigada a denúncia de que o ministro do Turismo, Marcelo Álvaro Antônio, patrocinou esquema de candidaturas laranjas que direcionou verba pública para empresas ligadas ao gabinete parlamentar.
Segundo o general da reserva, qualquer acusação deve ser apurada. Questionado, ele ressaltou que se os órgãos de investigação confirmarem a existência da irregularidade, trata-se de uma denúncia grave.
"Qualquer denúncia tem de ser apurada, a Justiça que faça o seu papel", disse. "Se for verdadeira, é grave. Temos de ver até onde há verdade nisso aí", acrescentou.
Após indicação do PSL de Minas Gerais, presidido à época pelo ministro, o comando nacional do partido do presidente Jair Bolsonaro repassou R$ 279 mil a quatro candidatas. O valor representa o percentual mínimo exigido pela Justiça Eleitoral (30%) para destinação do fundo eleitoral a mulheres candidatas.
Apesar de figurar entre os 20 candidatos do PSL no país que mais receberam dinheiro público, essas quatro mulheres tiveram desempenho insignificante. Juntas, receberam pouco mais de 2.000 votos, em um indicativo de candidaturas de fachada, em que há simulação de alguns atos reais de campanha, mas não empenho efetivo na busca de votos.
Nesta segunda-feira (04), em mensagem nas redes sociais, o ministro disse que tratam-se de "ilações falsas" para tentar desestabilizar o novo governo.

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