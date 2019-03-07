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Comparação com Venezuela

Mourão: Fala de Bolsonaro sobre militares foi mal interpretada

"O presidente falou que onde as Forças Armadas não estão comprometidas com democracia e liberdade esses valores morrem. É o que acontece na Venezuela", disse

Publicado em 

07 mar 2019 às 17:50

Publicado em 07 de Março de 2019 às 17:50

O vice-presidente da República, general Hamilton Mourão. Crédito: José Cruz/Agência Brasil
O vice-presidente, general Hamilton Mourão, afirmou nesta quinta-feira (07) que a fala do presidente Jair Bolsonaro sobre Forças Armadas e democracia está sendo mal interpretada.
"[O presidente] está sendo mal interpretado. O presidente falou que onde as Forças Armadas não estão comprometidas com democracia e liberdade esses valores morrem. É o que acontece na Venezuela", disse.
Em discurso para militares, Bolsonaro afirmou nesta quinta-feira (07) que vai governar ao lado "daqueles que respeitam a família" e afirmou que democracia só existe se as Forças Armadas "assim o quiserem".
O presidente fez um rápido discurso na cerimônia no 211º aniversário do Corpo de Fuzileiros Navais, na Fortaleza de São José da Ilha de Cobras, no centro do Rio de Janeiro. Ele descreveu sua vitória nas eleições do ano passado como uma missão.
"A missão será cumprida ao lado das pessoas de bem do nosso Brasil, daqueles que amam a pátria, daqueles que respeitam a família, daqueles que querem aproximação com países que têm ideologia semelhante à nossa, daqueles que amam a democracia. E isso, democracia e liberdade, só existe quando a sua respectiva Força Armada assim o quer", afirmou.

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