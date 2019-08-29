Mourão discurso em evento em Vitória Crédito: Ricardo Medeiros

(PRTB) falou sobre Durante visita ao Espírito Santo, o vice-presidente Hamilton Mourão(PRTB) falou sobre segurança pública em uma palestra a empresários realizada em Vitória. Entre os pontos citados, o general destacou a situação dos presídios no país, classificando a maioria como “grandes masmorras medievais”.

Your browser does not support the audio element. Mourão compara presídios a masmorras medievais durante evento no ES

No discurso, Mourão criticou a estrutura do sistema prisional brasileiro, destacando a necessidade de mudanças.

Além disso, também citou a falta de critério no encarceramento de condenados por diferentes tipos de crime.

"[Os presídios] Em sua maioria são grandes masmorras medievais. Onde estão misturados bandidos de alta periculosidade com aquele que roubou um par de chinelos. Temos que ter uma noção muito clara de separar esses grupos de prisioneiros" Hamilton Mourão - Vice-presidente

"BANDIDAGEM DE ALTO NÍVEL"

Sem entrar em detalhes de como isso pode ser transformado, o vice-presidente também falou sobre os privilégios ao que ele chamou de “bandidagem de alto nível”, e a reeducação de detentos para reinserção na sociedade.

“O presídio também não pode ser uma colônia de férias para a bandidagem de alto nível, e também tem que reeducar a pessoa. Principalmente aquele que ainda tem condições de ser reeducado”, destacou.

Ainda dentro do assunto segurança pública, Mourão falou sobre a necessidade de mudanças na legislação atual, que chamou de “leniente”, questionando o retorno de criminosos para a sociedade após o cumprimento de penas curtas; e de se aumentar a capacidade tecnológica da polícia entre os Estados.

ESTADO PRESENTE

Após o encontro com os empresários, o vice-presidente seguiu para uma reunião fechada no Palácio da Fonte Grande com o governador Renato Casagrande (PSB) que apresentou o programa estadual de políticas públicas de segurança “Estado Presente”.

Secretário de Justiça, Luiz Carlos Cruz, participou da reunião com o vice-presidente Crédito: José Carlos Schaeffer

O secretário estadual de Justiça, Luiz Carlos Cruz, que participou da reunião, falou sobre um retorno positivo do general, elogiando a integração das forças policiais. “O vice-presidente ficou bastante satisfeito com o que está sendo feito aqui no Espírito Santo”, afirmou Cruz.

Mourão elogiou o programa, dizendo que o mesmo serve de exemplo para os outros estados.

"É um trabalho de integração de todos os entes ligados à segurança pública, no uso correto das ferramentas de inteligência, para que se faça um mapeamento de onde são cometidos os crimes e a partir disso, para que o combate a esse flagelo que atinge o nosso País seja feito de forma organizada. O Espírito Santo, pela forma como vem conduzindo isso, é mais uma vez exemplo para o restante da federação", disse.