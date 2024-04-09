Helmar Potratz foi o primeiro prefeito de Santa Maria de Jetibá, entre 1989 e 92 Crédito: Prefeitura de Santa Maria de Jetibá

Advogado, Helmar Potratz assumiu a Prefeitura de Santa Leopoldina em 1983, quando tinha 28 anos, e encerrou o mandato em 1988. Depois, participou do processo de emancipação de Santa Maria Jetibá, tornando-se o primeiro prefeito da cidade, entre 1989 e 1992. Ainda voltou a comandar o município entre 2001 e 2004.

"Helmar Potratz não foi apenas o inaugural gestor deste município, mas também um visionário cuja liderança foi decisiva para a emancipação de Santa Maria de Jetibá, cultivando um legado de comprometimento e serviço à comunidade" Nota da Prefeitura de Santa Maria de Jetibá - Cargo do Autor

Casagrande ressaltou ainda a contribuição de Helmar para o desenvolvimento e história do município. “Nossos sentimentos à família e amigos nesse momento de luto. Que sua memória seja um exemplo de dedicação e serviço público”, disse o governador.

Your browser does not support the audio element. Morre Helmar Potratz, primeiro prefeito de Santa Maria de Jetibá

Lamento profundamente o falecimento de Helmar Potratz, primeiro prefeito de Santa Maria de Jetibá. Sua contribuição para o desenvolvimento e história do município será lembrada e eternizada. Nossos sentimentos à família e amigos nesse momento de luto. Que sua memória seja um… — Renato Casagrande 40 (@Casagrande_ES) April 9, 2024

O deputado estadual Adilson Espíndula (PSD), que é da mesma região do ex-prefeito, também lamentou a morte. Ele citou que Potratz lutava contra uma doença degenerativa desde 2010.

"Com muita determinação, deixa um legado de trabalho, perseverança e dedicação que continuará sendo lembrado e celebrado por muitos anos. Que Deus, em sua infinita misericórdia, receba-o em seu colo amoroso e que a fé na ressurreição seja fonte de conforto a todos aqueles que o amavam e admiravam", publicou o deputado nas redes sociais.