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Morre Helmar Potratz, primeiro prefeito de Santa Maria de Jetibá

Político também esteve à frente do Executivo de Santa Leopoldina, na década de 1980
Sara Oliveira

Sara Oliveira

Publicado em 

09 abr 2024 às 19:01

Publicado em 09 de Abril de 2024 às 19:01

Morre Helmar Potratz, primeiro prefeito de Santa Maria de Jetibá
Helmar Potratz foi o primeiro prefeito de Santa Maria de Jetibá, entre 1989 e 92 Crédito: Prefeitura de Santa Maria de Jetibá
Morreu nesta terça-feira (9) Helmar Potratz, aos 70 anos, ex-prefeito de Santa Leopoldina e primeiro prefeito de Santa Maria de Jetibá. Nas redes sociais, os dois municípios lamentaram o falecimento do ex-gestor, que também teve trajetória lembrada pelo governador do Estado, Renato Casagrande.
Advogado, Helmar Potratz assumiu a Prefeitura de Santa Leopoldina em 1983, quando tinha 28 anos, e encerrou o mandato em 1988. Depois, participou do processo de emancipação de Santa Maria Jetibá, tornando-se o primeiro prefeito da cidade, entre 1989 e 1992. Ainda voltou a comandar o município entre 2001 e 2004.
"Helmar Potratz não foi apenas o inaugural gestor deste município, mas também um visionário cuja liderança foi decisiva para a emancipação de Santa Maria de Jetibá, cultivando um legado de comprometimento e serviço à comunidade"
Nota da Prefeitura de Santa Maria de Jetibá - Cargo do Autor
Casagrande ressaltou ainda a contribuição de Helmar para o desenvolvimento e história do município. “Nossos sentimentos à família e amigos nesse momento de luto. Que sua memória seja um exemplo de dedicação e serviço público”, disse o governador.
Morre Helmar Potratz, primeiro prefeito de Santa Maria de Jetibá
O deputado estadual Adilson Espíndula (PSD), que é da mesma região do ex-prefeito, também lamentou a morte. Ele citou que Potratz lutava contra uma doença degenerativa desde 2010.
"Com muita determinação, deixa um legado de trabalho, perseverança e dedicação que continuará sendo lembrado e celebrado por muitos anos. Que Deus, em sua infinita misericórdia, receba-o em seu colo amoroso e que a fé na ressurreição seja fonte de conforto a todos aqueles que o amavam e admiravam", publicou o deputado nas redes sociais.
De acordo com a prefeitura, o velório será realizado na Câmara Municipal de Vereadores de Santa Maria de Jetibá, nesta quarta-feira (10), das 8h às 16h. O sepultamento ocorrerá em seguida no Cemitério Municipal do Centro.

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