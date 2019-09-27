Moraes suspende porte de arma de Janot e proíbe aproximação de ministros

Alexandre de Moraes, ministro do Supremo Tribunal Federal Crédito: Carlos Moura/SCO/STF

"GRAVÍSSIMO"

Na decisão, Moraes autoriza a medida por entender que, nas entrevistas concedidas por Janot, há elementos que podem tipificar incitação ao crime. O ex-procurador afirmou a veículos de imprensa na quinta-feira (26) que entrou armado no STF para assassinar Gilmar Mendes.

Para Moraes, o quadro relevado nas entrevistas do ex-procurador é "gravíssimo".

"Sugere que aqueles que não concordem com decisões proferidas pelos ministros desta corte devem resolver essas pendências usando de violência, armas de fogo e, até, com a prática de delitos contra a vida", escreve Moraes.

O ministro do STF afirma ainda que viu requisitos para a busca e apreensão porque as declarações de Janot "sinalizam a necessidade da medida para verificar a eventual existência de planejamento de novos atos atentatórios ao Ministro Gilmar Mendes e as próprias dependências do Supremo Tribunal Federal".