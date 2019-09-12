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Distrito Federal

Ministro da Ciência e Tecnologia, Marcos Pontes é internado em Brasília

Causa da internação do primeiro astronauta brasileiro e seu estado de saúde não foram divulgados pelo hospital
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

12 set 2019 às 08:22

Publicado em 12 de Setembro de 2019 às 08:22

O ministro da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações, Marcos Pontes Crédito: Rovena Rosa/Agência Brasil
O ministro da Ciência e Tecnologia, Marcos Pontes, foi internado no Hospital das Forças Armadas, em Brasília, na manhã desta quinta-feira (12). A informação sobre o motivo da internação não foi passada pela assessoria do ministro ou pelo hospital. Pontes, de 56 anos, foi o primeiro (e único) astronauta brasileiro a viajar ao espaço. Foi em 2006, a bordo de um foguete russo.
No governo, o ministro tem sofrido com cortes no orçamento. Recentemente, anunciou que sua pasta não terá dinheiro para pagar bolsas de pesquisas do CNPq até o fim do ano. Na semana passada, fez remanejamento interno no orçamento para pagar o valor referente ao mês de setembro.
A situação até o fim do ano, porém, ainda não está resolvida. Faltam ainda R$ 250 milhões até dezembro para garantir os repasses aos bolsistas. O pedido do ministro é que o dinheiro seja obtido junto do fundo abastecido com recursos recuperados pela Operação Lava Jato, mas ainda não há definição.

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