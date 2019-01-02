Ministro da Cidadania diz que vai cumprir promessa de 13º do Bolsa Família

Osmar Terra prometeu 13º no Bolsa Família Crédito: (Windows)

O ministro da Cidadania, Osmar Terra (MDB-RS), afirmou nesta quarta-feira, durante cerimônia de transmissão de cargo, que irá analisar o orçamento da pasta para cumprir a promessa de criar o décimo-terceiro do programa Bolsa Família feita pelo presidente Jair Bolsonaro durante a campanha eleitoral.

Terra afirmou ainda que vai determinar um pente-fino na situação dos museus brasileiros e que discutirá como obter mais recursos para o programa Bolsa Atleta e distribuir melhor os benefícios já existentes.

O ministério da Cidadania nasceu da fusão de outras três pastas: Desenvolvimento Social, Cultura e Esportes. Cada uma dessas áreas terá um secretário-executivo para coordenar as políticas públicas de seu setor, ficando todos subordinados a Osmar Terra. Serão eles: general Marco Aurélio (Esporte), Lelo Coimbra (Desenvolvimento Social) e José Henrique Pires (Cultura). O Bolsa Família é um dos programas mais importantes a cargo do ministério.

— Temos que fazer avançar o que já foi feito na área do Bolsa Família, juntar mais com a área do trabalho e renda. Vai ter o décimo-terceiro do Bolsa Família. O presidente prometeu e nós vamos cumprir. É claro que vamos precisar de mais Orçamento também, vamos discutir Orçamento — discursou o ministro.

Ele afirmou que ainda começará os trabalhos de estudo desses assuntos e que, por isso, não era possível aprofundar os temas citados no seu discurso.

O novo ministro elogiou Bolsonaro, dizendo que o discurso do presidente foi "muito significativo" ao afirmar aos ministros que dava liberdade total para eles trabalharem, sem se preocupar com "interesses menores". E disse, em tom de brincadeira, que irá até mesmo "torturar" sua equipe de trabalho — uma das polêmicas envolvendo Bolsonaro são discursos na Câmara dos Deputados defendendo o coronel reformado Carlos Brilhante Ustra, acusado de torturar militantes de esquerda durante a ditadura militar.