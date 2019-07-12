Médicos são investigados por fraude na Saúde no ES

Objetivo é apurar o superfaturamento na compra de cirurgias e fraudes na área de saúde Crédito: Divulgação | MPES

estão sendo investigadas no município de Presidente Kennedy, no Litoral Sul, por fraude na saúde. A suspeita é que grupo seja responsável por superfaturamento na compra de cirurgias e direcionamento de licitações. Pelo menos sete pessoas, dentre elas, três médicos,. A suspeita é que grupo seja responsável por superfaturamento na compra de cirurgias e direcionamento de licitações.

ESQUEMA PODE SER ANTIGO

A investigação surgiu a partir de uma denúncia e pode ser que o esquema funcione há mais de nove anos. O MP informou que ainda não é possível dizer a quantidade de dinheiro envolvido na fraude.

Ministério Público do Estado do Espírito Santo (MP-ES), na manhã desta sexta-feira (12) e os mandados de busca e apreensão foram realizados nos municípios de Presidente Kennedy, Cachoeiro de Itapemirim e Vargem Alta. Segundo o Ministério Público, das residências dos investigados foram levados computadores e celulares. A operação, denominada Caduceu, foi deflagrada pelo, na manhã desta sexta-feira (12) e os mandados de busca e apreensão foram realizados nos municípios de. Segundo o Ministério Público, das residências dos investigados foram levados computadores e celulares.

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O material apreendido foi encaminhado para a sede do MP, em Cachoeiro, e ainda será analisado. O objetivo é apurar o superfaturamento na compra de cirurgias, fraudes nos processos de aquisição e organização criminosa na área da saúde.

Sistema Único de Saúde – SUS, além de utilizar recursos públicos para favorecer pessoas próximas à gestão municipal, especialmente nas proximidades das eleições municipais de 2016. Também será investigado o beneficiamento dos suspeitos no direcionamento de licitações e favores para aquisição de cirurgias particulares que poderiam ter sido feitas pelo, além de utilizar recursos públicos para favorecer pessoas próximas à gestão municipal, especialmente nas proximidades das eleições municipais de 2016.

1ª FASE DA OPERAÇÃO

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Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco-Sul) e da Promotoria de Justiça de Presidente Kennedy, com o apoio do Núcleo de Inteligência da Assessoria Militar do MPES. Nesta primeira fase da operação, participaram 10 policiais do Núcleo de Inteligência do Ministério Público e seis promotores envolvidos na operação que é desenvolvida por meio doe da Promotoria de Justiça de Presidente Kennedy, com o apoio do Núcleo de Inteligência da Assessoria Militar do MPES.

O QUE DIZ A PREFEITURA