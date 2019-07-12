Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Operação Caduceu

Médicos são investigados por fraude na Saúde no ES

Servidores públicos também estão na mira do Ministério Público por suspeita de superfaturamento na compra de cirurgias e por direcionamento de licitações

Publicado em 

12 jul 2019 às 16:33

Publicado em 12 de Julho de 2019 às 16:33

Objetivo é apurar o superfaturamento na compra de cirurgias e fraudes na área de saúde Crédito: Divulgação | MPES
Pelo menos sete pessoas, dentre elas, três médicos, estão sendo investigadas no município de Presidente Kennedy, no Litoral Sul, por fraude na saúde. A suspeita é que grupo seja responsável por superfaturamento na compra de cirurgias e direcionamento de licitações.
ESQUEMA PODE SER ANTIGO
A investigação surgiu a partir de uma denúncia e pode ser que o esquema funcione há mais de nove anos. O MP informou que ainda não é possível dizer a quantidade de dinheiro envolvido na fraude.
A operação, denominada Caduceu, foi deflagrada pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo (MP-ES), na manhã desta sexta-feira (12) e os mandados de busca e apreensão foram realizados nos municípios de Presidente Kennedy, Cachoeiro de Itapemirim e Vargem Alta. Segundo o Ministério Público, das residências dos investigados foram levados computadores e celulares.
Crédito: Divulgação | MPES
O material apreendido foi encaminhado para a sede do MP, em Cachoeiro, e ainda será analisado. O objetivo é apurar o superfaturamento na compra de cirurgias, fraudes nos processos de aquisição e organização criminosa na área da saúde.
Também será investigado o beneficiamento dos suspeitos no direcionamento de licitações e favores para aquisição de cirurgias particulares que poderiam ter sido feitas pelo Sistema Único de Saúde – SUS, além de utilizar recursos públicos para favorecer pessoas próximas à gestão municipal, especialmente nas proximidades das eleições municipais de 2016.
1ª FASE DA OPERAÇÃO
Crédito: Divulgação | MPES
Nesta primeira fase da operação, participaram 10 policiais do Núcleo de Inteligência do Ministério Público e seis promotores envolvidos na operação que é desenvolvida por meio do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco-Sul) e da Promotoria de Justiça de Presidente Kennedy, com o apoio do Núcleo de Inteligência da Assessoria Militar do MPES.
O QUE DIZ A PREFEITURA
A Prefeitura de Presidente Kennedy informou, por meio de nota, que está à disposição para contribuir nas investigações e disponibiliza todas as informações necessárias para que o trabalho do Ministério Público seja realizado em sua plenitude. A atual gestão, que assumiu o Poder Executivo em 9 de maio deste ano, reforça o seu compromisso com a transparência e os princípios constitucionais da legalidade, impessoalidade, moralidade, eficiência e publicidade.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Presidente Kennedy Saúde
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Ferraço, Pazolini e Helder: o que a política separou, a fé unirá
Imagem de destaque
E tudo pode se acabar de novo em uma triste pizza
Imagem de destaque
Empresário vai a júri no ES por morte de esposa em acidente de lancha

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados