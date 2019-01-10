Marcelo Santos vai conversar com Casagrande sobre ida para secretaria

Marcelo Santos em sessão extraordinária realizada nesta quarta-feira (09) Crédito: Tati Beling/Ales

O deputado estadual Marcelo Santos (PDT), escalado para assumir a Secretaria de Estado de Esportes, reforçou, nesta quarta-feira (09), que o convite feito pelo governador Renato Casagrande (PSB) está mantido, mas que vai conversar com o socialista nos próximos dias.

preso acusado de estupro. Durão é o primeiro suplente da coligação que elegeu Marcelo. Se o parlamentar assumir o cargo no Executivo estadual, quem ocupará a cadeira dele na Assembleia será Luiz Durão (PDT),. Durão é o primeiro suplente da coligação que elegeu Marcelo.

"Não há qualquer outra manifestação do governo com relação a outra medida que não a manutenção do convite", afirmou Marcelo. A reportagem apurou com uma fonte palaciana, no entanto, que o governo não estaria disposto a bancar a nomeação de Marcelo no atual quadro e até já externou isso ao PDT. Poderia "pegar mal" ser corresponsável pela manutenção de Durão, que hoje é deputado em final de mandato, na Casa.

"É claro que a opinião popular é muito importante, vou conversar com lideranças, com a minha equipe, fazer uma avaliação política dos reflexos disso, mas que isso (o caso Luiz Durão) tem alguma coisa relacionada conosco, não", afirmou Marcelo Santos.

"A nossa movimentação é ter a sensibilidade política, é isso que quero avaliar com o governador, é o tempo de fazer isso ou não é ... essa conversa é que quero ter com ele, mas por enquanto nada muda", desconversou.

Uma pessoa próxima ao deputado avalia que Marcelo não quer pagar o pato por algo que não fez, afinal, não poderia responder por supostos atos do colega de bancada. Uma alternativa seria aguardar alguns meses até que a situação jurídica de Durão ficasse mais definida e a poeira baixasse e, aí assim, Marcelo iria para o primeiro escalão do governo Casagrande.

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