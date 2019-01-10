Marcelo Santos vai conversar com Casagrande sobre ida para secretaria

O deputado estadual Marcelo Santos (PDT), escalado para assumir a Secretaria de Estado de Esportes, reforçou, nesta quarta-feira (09), que o convite feito pelo governador Renato Casagrande (PSB) está mantido, mas que vai conversar com o socialista nos próximos dias.
Se o parlamentar assumir o cargo no Executivo estadual, quem ocupará a cadeira dele na Assembleia será Luiz Durão (PDT), preso acusado de estupro. Durão é o primeiro suplente da coligação que elegeu Marcelo.
"Não há qualquer outra manifestação do governo com relação a outra medida que não a manutenção do convite", afirmou Marcelo. A reportagem apurou com uma fonte palaciana, no entanto, que o governo não estaria disposto a bancar a nomeação de Marcelo no atual quadro e até já externou isso ao PDT. Poderia "pegar mal" ser corresponsável pela manutenção de Durão, que hoje é deputado em final de mandato, na Casa.
"É claro que a opinião popular é muito importante, vou conversar com lideranças, com a minha equipe, fazer uma avaliação política dos reflexos disso, mas que isso (o caso Luiz Durão) tem alguma coisa relacionada conosco, não", afirmou Marcelo Santos.
"A nossa movimentação é ter a sensibilidade política, é isso que quero avaliar com o governador, é o tempo de fazer isso ou não é ... essa conversa é que quero ter com ele, mas por enquanto nada muda", desconversou.
Uma pessoa próxima ao deputado avalia que Marcelo não quer pagar o pato por algo que não fez, afinal, não poderia responder por supostos atos do colega de bancada. Uma alternativa seria aguardar alguns meses até que a situação jurídica de Durão ficasse mais definida e a poeira baixasse e, aí assim, Marcelo iria para o primeiro escalão do governo Casagrande.
INTERINO
Por enquanto, quem está à frente da Secretaria de Esportes é outro pedetista, Alessandro Comper. O originalmente programado, desde que Marcelo aceitou o convite, é que Comper ficaria no comando até Marcelo assumir. O deputado permaneceria na Assembleia ao menos até a eleição da Mesa Diretora, no dia 1º de fevereiro, já no início da próxima legislatura. Ele tomaria posse no cargo deputado e, depois, seria a vez de Durão. O regimento interno da Assembleia prevê até 30 dias para a posse ser realizada.