Marcelo Santos: plenário quer um deputado no Tribunal de Contas

Marcelo Santos é deputado estadual Crédito: Ellen Campanharo/Ales

Apesar das movimentações intensas nos bastidores com vistas à escolha de um novo conselheiro do Tribunal de Contas do Estado (TCES), o deputado estadual Marcelo Santos (PDT) nega estar buscando o apoio dos demais parlamentares antes de a vaga ser oficialmente aberta. Por outro lado, diz que o "sentimento do plenário" é o de escolher um parlamentar da Casa para a função.

"Tem que ser um deputado. Esse é um sentimento predominante", afirmou Marcelo Santos, nesta segunda-feira (11), após a sessão ordinária da Assembleia Legislativa.

O instituto não detalhou quando o ato de aposentadoria será publicado. "O IPAJM informa que cada processo de aposentadoria tem suas especificidades, o que influencia no tempo de análise, no Instituto, e de publicação do ato do benefício no Diário Oficial do Estado", registrou, em nota.

GOVERNO

O governo do Estado tem trabalhado para construir apoio a Luiz Carlos Ciciliotti, presidente do PSB estadual, partido do governador Renato Casagrande. O dirigente partidário tem feito contato com deputados, em busca de viabilizar sua indicação.