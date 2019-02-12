Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Vaga a ser aberta

Marcelo Santos: plenário quer um deputado no Tribunal de Contas

Deputado tem o apoio de parte dos parlamentares para a cadeira de conselheiro. Luiz Ciciliotti, presidente do PSB no Estado, no entanto, é o nome que o governo do Estado quer emplacar
Vinícius Valfré

Vinícius Valfré

Publicado em 

11 fev 2019 às 22:30

Publicado em 11 de Fevereiro de 2019 às 22:30

Marcelo Santos é deputado estadual Crédito: Ellen Campanharo/Ales
Apesar das movimentações intensas nos bastidores com vistas à escolha de um novo conselheiro do Tribunal de Contas do Estado (TCES), o deputado estadual Marcelo Santos (PDT) nega estar buscando o apoio dos demais parlamentares antes de a vaga ser oficialmente aberta. Por outro lado, diz que o "sentimento do plenário" é o de escolher um parlamentar da Casa para a função.
"Tem que ser um deputado. Esse é um sentimento predominante", afirmou Marcelo Santos, nesta segunda-feira (11), após a sessão ordinária da Assembleia Legislativa.
A vaga em questão é a que está prestes a ser aberta após confirmada a aposentadoria do conselheiro Valci Ferreira. Afastado desde 2007 por decisão da Justiça, ele deu entrada no processo, que agora está no Instituto de Previdência dos Servidores do Estado (IPAJM).
O instituto não detalhou quando o ato de aposentadoria será publicado. "O IPAJM informa que cada processo de aposentadoria tem suas especificidades, o que influencia no tempo de análise, no Instituto, e de publicação do ato do benefício no Diário Oficial do Estado", registrou, em nota.
GOVERNO
O governo do Estado tem trabalhado para construir apoio a Luiz Carlos Ciciliotti, presidente do PSB estadual, partido do governador Renato Casagrande. O dirigente partidário tem feito contato com deputados, em busca de viabilizar sua indicação.
Sob anonimato, deputados confirmam que o próprio governador tem trabalhado para emplacar Ciciliotti e para esvaziar os apoios a Marcelo Santos. Os secretários da Casa Civil, Davi Diniz (PPS), e de Governo, Tyago Hoffmann (PSB), também têm feito a interlocução com a Assembleia em prol do nome do presidente estadual dos socialistas.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Renato Casagrande Marcelo Santos
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Penha o nome da devoção
Info: Penha o nome da devoção
Imagem de destaque
Justiça do Trabalho decide que motorista de aplicativo tem direitos pela CLT
Imagem de destaque
Artemis 2: a contagem regressiva para retorno de astronautas à Terra após viagem mais distante já feita por humanos

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados