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Protesto

Manifestantes pró-governo cruzam a Terceira Ponte; via é interditada

De acordo com a Rodosol, concessionária que administra a via, a interdição deve continuar até as 19h, podendo se estender

Publicado em 30 de Junho de 2019 às 17:58

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

30 jun 2019 às 17:58
Manifestantes na Terceira Ponte Crédito: José Carlos Schaeffer
Os acessos à Terceira Ponte foram totalmente interditados por volta das 15h deste domingo (30) por conta da manifestação em apoio ao governo Bolsonaro e à operação Lava Jato, que acontece nas ruas de Vila Velha e Vitória, no Espírito Santo, e em várias regiões do Brasil. De acordo com a Rodosol, concessionária que administra a via, a interdição deve continuar até as 19h, podendo se estender.
VEJA FOTOS
CONCENTRAÇÃO
A concentração começou às 14h no Posto Moby Dick, na Praia da Costa. O destino dos manifestantes é a Praça do Papa. Caminhoneiros também se juntaram ao protestos, eles partiram de Cariacica e seguiram pela Avenida Beira-Mar, em Vitória, até a a Praça do Papa.
De acordo com o médico Gustavo Peixoto, do grupo Ativação, participam do ato os movimentos Vem pra Rua, Direita Espírito Santo, Vitória da Ética, MBL, movimento Ação Brasil e o próprio Ativação, do qual ele faz parte. "Os grupos estão unidos nessa pauta de combate à corrupção e apoio à Operação Lava Jato", afirmou Peixoto.
BANDEIRAS
Vestidos de verde e amarelo, os manifestantes carregam bandeiras, faixas e cartazes em defesa do ministro da Justiça e Segurança Pública, Sergio Moro, do pacote anticrime, e das reformas tributária e da previdência.
Diversos políticos capixabas participam do ato, como o senador Marcos do Val (PPS), os deputados estaduais Capitão Assumção (PSL), Torino Marques (PSL), entre outras lideranças políticas.

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