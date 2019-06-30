Manifestantes pró-governo cruzam a Terceira Ponte; via é interditada

Manifestantes na Terceira Ponte Crédito: José Carlos Schaeffer

Terceira Ponte foram totalmente interditados por volta das 15h deste domingo (30) por conta da manifestação em apoio ao governo Bolsonaro e à operação Lava Jato, que acontece nas ruas de Vila Velha e Vitória, no Espírito Santo, e em várias regiões do Brasil. De acordo com a Rodosol, concessionária que administra a via, a interdição deve continuar até as 19h, podendo se estender. Os acessos àforam totalmente interditados por volta das 15h deste domingo (30) por conta da manifestação em apoio ao governoe à operação Lava Jato, que acontece nas ruas de Vila Velha e Vitória, no, e em várias regiões do Brasil. De acordo com a Rodosol, concessionária que administra a via, a interdição deve continuar até as 19h, podendo se estender.

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CONCENTRAÇÃO

A concentração começou às 14h no Posto Moby Dick, na Praia da Costa. O destino dos manifestantes é a Praça do Papa. Caminhoneiros também se juntaram ao protestos, eles partiram de Cariacica e seguiram pela Avenida Beira-Mar, em Vitória, até a a Praça do Papa.

De acordo com o médico Gustavo Peixoto, do grupo Ativação, participam do ato os movimentos Vem pra Rua, Direita Espírito Santo, Vitória da Ética, MBL, movimento Ação Brasil e o próprio Ativação, do qual ele faz parte. "Os grupos estão unidos nessa pauta de combate à corrupção e apoio à Operação Lava Jato", afirmou Peixoto.

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