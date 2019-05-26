Manifestantes pró-Bolsonaro criticam governador Renato Casagrande

Manifestantes pró-Bolsonaro reunidos na Paça do Papa, em Vitória Crédito: Eduardo Dias

Bolsonaro, neste domingo (26), em Vitória, criticaram o governador Renato Casagrande (PSB) porque ele é "esquerdista" e "próximo ao centrão". Manifestantes que integram o movimento pró-, neste domingo (26), em Vitória, criticaram o governador) porque ele é "esquerdista" e "próximo ao centrão".

"Ele tem pauta contra nós. Cometemos um erro em outubro de 2018. Amargamos um governador com pautas esquerdistas", disse um dos manifestantes, de cima do carro de som.

citado em delações da empreiteira Odebrecht. O grupo reunido na Praça do Papa também gritou "Fora, Centroavante", em referência à maneira como Casagrande foi

Para Leonardo Campos, da organização do ato, Casagrande é próximo ao centrão.

"O governo se posiciona de maneira próxima ao centrão. As pautas estão claras. Como ele discorda das pautas, o povo pode discordar da postura dele. A militância da direita não vai dar o conforto que ele acha que vai ter. Cabe ao povo fiscalizá-lo e observar suas atividades. Ele já foi citado na Lava Jato", disse.

Procurado pelo Gazeta Online, o Palácio Anchieta preferiu não comentar a menção ao governador no ato.

atravessaram a Terceira Ponte, entre Vila Velha e Vitória, e concentraram-se na praça. Em defesa de bandeiras do governo, como a reforma da Previdência, manifestantes, entre Vila Velha e Vitória, e concentraram-se na praça.