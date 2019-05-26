Manifestantes do ES vão às ruas para defender projetos de Bolsonaro

Manifestação pró-Bolsonaro na noite de sábado (27), em Vitória Crédito: Vitor Jubini

Espírito Santo se mobilizam para demonstrar apoio, neste domingo (26), aos projetos do governo do presidente Jair Bolsonaro (PSL) que tramitam no Congresso Nacional. O objetivo dos grupos é atravessar a Terceira Ponte em direção a Vitória. O mesmo movimento está previsto para ocorrer em vários municípios de todo o Brasil. Manifestantes dose mobilizam para demonstrar apoio, neste domingo (26), aos projetos do governo do presidente) que tramitam no. O objetivo dos grupos é atravessar a Terceira Ponte em direção a Vitória. O mesmo movimento está previsto para ocorrer em vários municípios de todo o Brasil.

Marcada para ter início às 14 horas em Vila Velha, com saída do posto Moby Dick, na Praia da Costa, a marcha, no Espírito Santo, é organizada pelos movimentos "Ação Brasil" e "Direita de Vila Velha". Taís Venancio, que é uma das organizadoras do evento, afirma que a proposta não é defender Bolsonaro, mas sim chamar a atenção da população e dos parlamentares para a necessidade da aprovação de pautas que o grupo considera importantes.

"Queremos avançar em alguns assuntos que ficaram esquecidos, isso independentemente de classe, de raça, de idade. A gente não precisa criar um distanciamento do governo. Nós estamos defendendo a reforma da Previdência, o pacote anticrime (apresentado à Câmara Federal pelo ministro da Justiça, Sergio Moro), a reforma tributária, a CPI Lava Toga, a continuidade da Lava Jato. Se elas derem para trás, nós não avançamos. Isso precisa sair da pauta este ano", defende a manifestante. O movimento nacional também tem como pauta o apoio à Medida Provisória 870, que reduz o número de ministérios.

Segundo Taís, também haverá um ponto de concentração na Praça do Papa, em Vitória, para aqueles que não conseguirem ir até Vila Velha. Antes da saída, haverá a a celebração de um culto ecumênico e orações.

"Queremos que as pessoas estejam de coração aberto, que elas vistam sua camisa verde amarela. Mas ninguém está querendo nada radical. Nós queremos o melhor para o Brasil, para nossos filhos, netos”, diz Taís.

Ex-integrante da bancada federal capixaba e atual secretário especial para Câmara Federal do governo Bolsonaro, Carlos Manato (PSL) afirma que o PSL não faz parte da organização do evento, mas que membros do partido, a exemplo dele próprio, têm ajudado a mobilizar pessoas. Ele também fará parte da marcha.

"Somos favoráveis e estamos ajudando. Não queremos esse protagonismo, mas é uma causa do Brasil e estamos apoiando", afirma.

SAIBA MAIS

CONCENTRAÇÃO

Em Vila Velha

Local: Posto Moby Dick, na Praia da Costa

Horário: 14 horas

Em Vitória

Local: Praça do Papa