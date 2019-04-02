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Ex-deputado

Maluf recebe alta após tratar pneumonia em hospital de SP

O ex-deputado estava internado desde o dia 24 de março no Hospital Sírio-Libanês em São Paulo

Publicado em 01 de Abril de 2019 às 22:19

Publicado em 

01 abr 2019 às 22:19
Ex-deputado federal, ex-governador e ex-prefeito de São Paulo, Paulo Maluf Crédito: Agência Brasil
Internado desde o dia 24 de março para tratar uma “pneumonia leve”,ex-deputado federal Paulo Maluf (PP-SP), de 87 anos, recebeu alta nesta segunda-feria (1º) do Hospital Sírio-Libanês, na capital paulista, e está novamente em casa, onde cumpre prisão domiciliar. As informações são da assessoria de imprensa de Maluf.
Condenado por lavagem de dinheiro no fim de março do ano passado, o presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), Dias Toffoli, concedeu a Maluf o direito a prisão domiciliar por entender que exames protocolados pelos advogados de defesa mostraram que o ex-deputado e ex-governador de São Paulo passava por graves problemas de saúde e não poderia continuar na prisão.
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A decisão liminar foi analisada pelo plenário do STF e, em 19 de abril, os ministros confirmaram liminar proferida por Toffoli, mantendo a prisão domiciliar.
Maluf foi governador de São Paulo, prefeito da capital paulista, além de secretário estadual.

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