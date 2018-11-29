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Polêmica

Malafaia critica Bolsonaro por deixar Magno Malta fora do ministério

'Malta perdeu a eleição porque fez campanha para Bolsonaro', diz o pastor, ao cobrar indicação de aliado; O deputado Osmar Terra (MDB-RS) comandará a pasta da Cidadania

Publicado em 29 de Novembro de 2018 às 11:47

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

29 nov 2018 às 11:47
Escolha de ministro desagradou o pastor Silas Malafaia Crédito: Reprodução
A escolha do deputado Osmar Terra (MDB-RS) para o Ministério da Cidadania e Ação Social, nesta quarta-feira, desagradou o pastor Silas Malafaia, que esperava emplacar o senador Magno Malta (PR-ES) no cargo. Aliado do presidente eleito, Jair Bolsonaro, e maior defensor do senador junto ao gabinete de transição, Malafaia criticou a escolha de Terra e cobrou o presidente eleito ao responsabilizá-lo pela derrota do senador capixaba nas eleições.
 A única pessoa que pode responder por que o Magno não foi confirmado é o próprio presidente. Para mim, Bolsonaro disse três vezes que estava pensando em colocar o Magno no Ministério da Cidadania. Apoio integralmente o Bolsonaro, mas não vou concordar 100% com as ações dele. A unanimidade é burra  disse Malafaia.
Ainda na pré-campanha, Magno Malta era tratado como vice dos sonhos por Bolsonaro. Candidato por um partido nanico, sem tempo de TV e sem apoio de partidos, o agora presidente eleito era considerado um investimento de risco. Malta não apenas recusou compor a chapa de Bolsonaro como divulgou sua decisão a evangélicos antes mesmo de avisar o presidente eleito. Abertas as urnas, Bolsonaro saiu eleito e Malta derrotado. Segundo aliados do presidente eleito, o senador passou então a cobrar ostensivamente um lugar na equipe, como se tivesse alguma fatura a ser cobrada de Bolsonaro.
> "Quem escolhe ministério é o presidente", diz Magno Malta
O comportamento do senador, que, em entrevista ao GLOBO, chegou a se autoproclamar ministro  Vou ser ministro, sim, disse na ocasião , acabou por distanciá-lo do presidente. Ao avaliar o purgatório de Malta na transição, Malafaia criticou o fato de o presidente eleito cogitar nomear a senadora Ana Amélia Lemos (PP-RS)  que foi vice de Geraldo Alckmin (PSDB) na campanha  para um posto no Palácio do Planalto enquanto aliado é preterido.
 Não faço parte do núcleo político de Bolsonaro. Não sei como algumas coisas funcionam. Mas não concordo que Ana Amélia, vice de Alckmin, que sempre criticou Bolsonaro, que só declarou apoio no segundo turno, tenha espaço. Malta não, perdeu a eleição porque fez campanha para Bolsonaro  disse Malafaia.
> Magno mais distante do ministério e Manato perto de subsecretaria
O líder religioso voltou a afirmar que Malta foi o primeiro político a encampar a candidatura de Bolsonaro. No dia da vitória no segundo turno, o próprio presidente eleito disse em seu pronunciamento que gostaria de ter o senador ao seu lado no Planalto, mas não disse em que cargo. Ao GLOBO, Malta chegou a exaltar seus laços com Bolsonaro.
 Onde eu estiver, eu estarei perto dele. Ele vai anunciar (para o ministério)  disse Malta, na ocasião.
Em nota enviada à imprensa após o anúncio de Osmar Terra, Magno Malta desejou sorte ao escolhido. Eu tenho certeza que participei de uma luta grandiosa para libertar o Brasil do viés ideológico. Meu ideal era mudar a política no país e foi a vitória mais importante. Quem escolhe o ministério é o presidente, que tem meu apoio e desejo boa sorte para o Ministro Osmar Terra e para o novo governo. Deus acima de todos", disse.

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