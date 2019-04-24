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Pacote anticorrupção

Maia recebe visita de Sergio Moro para discutir pacote anticorrupção

A visita durou menos de meia hora e Sérgio Moro deixou a residência sem conversar com a imprensa

Publicado em 24 de Abril de 2019 às 16:00

Publicado em 

24 abr 2019 às 16:00
Maia diz que vai se empenhar em favor da reforma da Previdência Crédito: Marcelo Camargo/Agência Brasil
O ministro da Justiça, Sérgio Moro, esteve na manhã desta quarta-feira, 24, na residência oficial do presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ). Moro foi tratar sobre seu pacote anticorrupção que está tramitando na Casa. A visita durou menos de meia hora. Moro deixou a residência sem conversar com a imprensa.
Maia recebe nesta manhã uma série de lideranças e deputados para tratar, principalmente, sobre as próximas fases da reforma da Previdência. O ministro da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, também esteve na residência mais cedo.

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