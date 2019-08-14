Maia quer mudanças no projeto de lei de posse e porte de armas Crédito: Windows)

O presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ) , disse que o projeto de lei que flexibiliza o porte e a posse de armas deve ser votado até a próxima semana, com mudanças ao texto enviado pelo governo.

A ideia, segundo Maia, é que seja retirado da proposta o poder discricionário da Polícia Federal para a concessão da posse.

Além de alterações à versão enviada pelo presidente Jair Bolsonaro , líderes da Câmara articulam incluir no projeto normas para os CACs -colecionadores, caçadores e atiradores- diferentes da do governo.

"A nossa ideia é ter um texto onde a gente mantenha as restrições atuais para posse e porte, a gente retire o limite do poder discricionário da PF, que a gente faça uma proposta do recadastramento e que a gente inclua a questão do estatuto do CAC, que está por decreto e está frágil", afirmou nesta terça-feira (13) o presidente da Câmara.

"Não vamos nem no caminho do excesso nem no caminho do nada", concluiu.

Maia declarou ainda a intenção de votar um projeto para estender a posse de arma em área rural, que estenderia o direito a toda a área da propriedade e não mais valeria apenas para a sede.

"Acho que isso atende aos produtores rurais e aos que tem preocupação que se amplie o porte de forma a criar qualquer tipo de conflito maior de armas."

A nova versão do projeto -com as mudanças da Câmara- deve ser apresentada pelo deputado Alexandre Leite (DEM-SP), escolhido relator do tema na Casa.

Em junho, diante da iminente derrota que sofreria no Congresso, o presidente Jair Bolsonaro recuou e decidiu revogar os decretos que flexibilizaram as regras sobre o direito a posse e porte de armas e munições no país, uma de suas principais promessas de campanha.

As partes mais polêmicas foram encaminhadas ao Congresso na forma de projeto de lei e com prioridade para ser votado.

Maia pretende votar ainda na próxima semana o projeto de abuso de autoridade para todos os poderes.