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Câmara dos Deputados

Maia fecha blocão com 300 deputados e 11 partidos

Uniram-se oficialmente ao candidato à reeleição partidos do centrão como PP, PR, PRB, PSD, MDB, PSC, PTB e PMN, além do próprio DEM, do PSDB e do PSL de Jair Bolsonaro

Publicado em 

01 fev 2019 às 16:47

Publicado em 01 de Fevereiro de 2019 às 16:47

Maia fecha blocão com 300 deputados e 11 partidos Crédito: Fabio Rodrigues Pozzebom/Agência Brasil
Aliados do presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), registraram na tarde desta sexta-feira (1º) bloco com 11 partidos.
> Presidente da Câmara terá missão de tocar Previdência
Uniram-se oficialmente ao candidato à reeleição partidos do centrão como PP, PR, PRB, PSD, MDB, PSC, PTB e PMN, além do próprio DEM, do PSDB e do PSL de Jair Bolsonaro.
No total, a formação tem 301 deputados e conseguirá 6 dos 10 espaços da Mesa Diretora da Câmara.
Maia deve ser apoiado também por parlamentares de partidos que não fazem parte de seu bloco, como PDT e PC do B.
> Maia já trabalha em discurso e deve incluir citação a Brumadinho

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