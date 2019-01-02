Magno Malta falta à posse de Bolsonaro: "Orei pelo presidente"

Um dos principais porta-vozes do presidente Jair Bolsonaro durante a campanha eleitoral de 2018, o senador Magno Malta (PR-ES) não compareceu à posse do aliado, nesta terça-feira (1º), em Brasília.
Não reeleito, Magno ficou sem lugar no primeiro escalão do governo, mesmo após ter se "autocotado" como ministro, e nem mesmo a cadeira de chefe do Conselho do Sesi, posto para o qual foi ventilado, de fato se concretizou.
Enquanto Bolsonaro tomava posse, o senador capixaba estava em Israel. De lá, pelas redes sociais, disse que orou pelo novo chefe do Executivo: "Acabei de orar pelo nosso presidente Bolsonaro e contar a história desse local e como Deus fez essa reviravolta. Orei pelo presidente", disse Magno, em vídeo gravado no Monte das Oliveiras, em Israel, e postado em sua conta no Instagram.
Magno Malta falta à posse de Bolsonaro ENTITY_quot_ENTITYOrei pelo presidenteENTITY_quot_ENTITY