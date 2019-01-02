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Aliado

Magno Malta falta à posse de Bolsonaro: "Orei pelo presidente"

Senador capixaba estava em Israel enquanto cerimônia de posse ocorria em Brasília

Publicado em 02 de Janeiro de 2019 às 11:32

Jose Ricardo Medeiros

Jose Ricardo Medeiros

Publicado em 

02 jan 2019 às 11:32
O senador Magno Malta durante discurso no Congresso Crédito: Fabio Rodrigues Pozzebom/Agência Brasil
Um dos principais porta-vozes do presidente Jair Bolsonaro durante a campanha eleitoral de 2018, o senador Magno Malta (PR-ES) não compareceu à posse do aliado, nesta terça-feira (1º), em Brasília.
Não reeleito, Magno ficou sem lugar no primeiro escalão do governo, mesmo após ter se "autocotado" como ministro, e nem mesmo a cadeira de chefe do Conselho do Sesi, posto para o qual foi ventilado, de fato se concretizou.
> Magno Malta: de vice dos sonhos a elefante na sala
Enquanto Bolsonaro tomava posse, o senador capixaba estava em Israel. De lá, pelas redes sociais, disse que orou pelo novo chefe do Executivo: "Acabei de orar pelo nosso presidente Bolsonaro e contar a história desse local e como Deus fez essa reviravolta. Orei pelo presidente", disse Magno, em vídeo gravado no Monte das Oliveiras, em Israel, e postado em sua conta no Instagram.
Magno Malta falta à posse de Bolsonaro ENTITY_quot_ENTITYOrei pelo presidenteENTITY_quot_ENTITY
> Magno Malta, o aliado de quem tem o poder

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