Magno Malta cotado para presidir o Sesi

Depois de ser convidado para ocupar o lugar vice na chapa do então candidato à Presidência da República Jair Bolsonaro (PSL), recusar o convite, perder a reeleição e serpara um ministério, o senador Magno Malta (PR) agora é cotado para presidir, nacionalmente, o Sesi (Serviço Social da Indústria). O republicano está em viagem a Israel e deve retornar ao Espírito Santo nesta quinta-feira (27).

De acordo com uma pessoa próxima aos integrantes do futuro governo federal consultada pela reportagem de A GAZETA, o nome de Magno é mesmo cotado para o posto, como já circula na imprensa nacional. O atual presidente da Fiesp, Paulo Skaf, que é filiado ao MDB e perdeu a disputa pelo governo de São Paulo, no entanto, também já se movimentou para comandar o Sesi, como registrou o colunista do jornal "O Globo" Lauro Jardim.

O atual presidente do Conselho Nacional do Sesi é João Henrique Almeida de Souza. Ex-deputado do Piauí e filiado ao MDB, ele foi ministro no final do governo FHC e presidente dos Correios na era Lula. Agora é pró-Bolsonaro e foi eleito, no último dia 29, para presidir o Sebrae. Souza está no comando do Sesi desde maio de 2016, nomeado por Temer. Antes dele, quem estava à frente do órgão era Gilberto Carvalho, ex-chefe de gabinete de Lula. Ele foi exonerado do Sesi no mesmo dia em que Souza foi nomeado.