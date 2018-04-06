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Decisão de Moro

Lula afirma que sua prisão é absurda e sonho de consumo de Moro

Ex-presidente diz à CBN que juiz age politicamente para impedir seu direito de defesa

Publicado em 05 de Abril de 2018 às 23:02

Publicado em 

05 abr 2018 às 23:02
Lula declarou, de acordo com a "CBN", que Moro não aguardou o fim do julgamento do Tribunal Regional Federal da 4ª Região (TRF-4) e que haveria um recurso a ser julgado até o dia 9 de abril Crédito: Rafael Ribeiro
Após o juiz Sergio Moro determinar que se entregue à Polícia Federal em Curitiba até as 17h desta sexta-feira (6), o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou nesta quinta-feira (5), em entrevista ao jornalista Kennedy Alencar, da "Rádio CBN", que sua prisão é "absurda" e "sonho de consumo" de Moro e de pessoas que querem vê-lo passar "um dia preso". Segundo o comentarista, o ex-presidente afirmou ainda que aguardará as orientações de seus advogados sobre se irá se apresentar amanhã à PF.
Lula declarou, de acordo com a "CBN", que Moro não aguardou o fim do julgamento do Tribunal Regional Federal da 4ª Região (TRF-4) e que haveria um recurso a ser julgado até o dia 9 de abril. Para Lula, o juiz da 13ª Vara Federal de Curitiba estaria agindo politicamente para impedir seu direito de defesa.
> Lula: de líder sindical a condenado na Justiça
Para o ex-presidente, Moro decidiu pela ordem de prisão em reação à liminar apresentada pelo advogado Antônio Carlos de Almeida Castro, conhecido como Kakay, no Supremo Tribunal Federal (STF) para evitar sua prisão e de outros réus que possam ir para a cadeia sem que o processo tenha transitado em julgado. O pedido deve ser analisado pelo ministro Marco Aurélio Mello, que relata uma ação declaratória de constitucionalidade sobre a possibilidade de prisão em segunda instância.
 

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