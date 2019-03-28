Luiz Durão prestará depoimento em Linhares sobre caso de estupro

Luiz Durão é réu em processo em que é acusado de estupro Crédito: Fernando Madeira

O ex-deputado estadual Luiz Durão (PDT) deve ser ouvido pela Justiça, no processo que responde por estupro, no Fórum de Linhares. Não há, contudo, uma data para que o depoimento ocorra.

A primeira audiência de instrução e julgamento do caso, realizada no Fórum Criminal da Serra, durou cerca de três horas e foi realizada na tarde desta quinta-feira (28).

Foram ouvidas pela juíza Letícia Maia Saúde, da 2ª Vara Criminal, cinco testemunhas de acusação e duas de defesa. Uma outra testemunha de defesa deve ser ouvida também em Linhares.

A adolescente que, segundo o Ministério Público Estadual, foi vítima do ex-deputado, acompanhada pela mãe, saiu do fórum pelos fundos. Testemunhas e advogados não quiseram fazer comentários sobre a audiência porque o processo é sigiloso.

O CASO

preso no dia 4 de janeiro ao ser flagrado saindo de um motel, na Serra, na companhia de uma menor de idade. Permaneceu cerca de 40 dias preso, até conseguir um habeas corpus no Tribunal de Justiça do Estado. No período, ele ficou no Quartel do Corpo de Bombeiros. Advogado, o ex-deputado tem direito a cela especial. Durão foi, na Serra, na companhia de uma menor de idade. Permaneceu cerca de 40 dias preso, até conseguir um habeas corpus no Tribunal de Justiça do Estado. No período, ele ficou no Quartel do Corpo de Bombeiros. Advogado, o ex-deputado tem direito a cela especial.