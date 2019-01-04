Luciano Huck e Angélica publicam foto e questionam ministra Damares

Os apresentadores Luciano Huck, 47, e Angélica, 45, usaram as redes sociais na tarde desta quinta-feira (3) para questionar a afirmação da pastora evangélica Damares Alves, 54, ministra da Mulher, Família e Direitos Humanos, de que "menino veste azul e menina veste rosa".

Huck publicou em sua conta no Instagram uma foto em que ele aparece de camisa rosa e sua mulher, a apresentadora Angélica, vestindo azul. "Rosa ou azul? Tanto faz", escreveu ele.

A publicação foi seguida de vários comentários a favor e contra os artistas: "Quando seu filho nasceu você colocou rosinha nele?", questionou um internauta. "Tanto faz não tem!", disse outro. "Que preocupação absurda é essa com a cor da roupa", concluiu outro seguidor do apresentador.

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Na quarta (2), em auditório lotado por ativistas que gritavam "aleluia" e "glória a Deus", Damares tomou posse e fez um discurso emocionado em que disse que não haverá mais "doutrinação ideológica" de crianças e adolescentes, que "menina será princesa e menino será príncipe" e criticou setores da imprensa, sem especificá-los.