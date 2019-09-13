Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Gastos dos municípios

Lei que aumentaria fiscalização sobre royalties tem pontos vetados

Projeto criava novas obrigações para Tribunal de Contas e Assembleia fiscalizarem Fundo para Redução das Desigualdades Regionais
Natalia Devens

Natalia Devens

Publicado em 

13 set 2019 às 15:04

Publicado em 13 de Setembro de 2019 às 15:04

Pelo ponto vetado, Tribunal de Contas iria elaborar relatórios sobre os gastos dos municípios Crédito: Google Street View
A mudança na lei do Fundo para Redução das Desigualdades Regionais, que poderia estabelecer uma fiscalização um pouco mais eficiente nos gastos dos royalties de petróleo pelos municípios, foi publicada na última quarta-feira (11) com vetos parciais do governo do Estado que afrouxaram o rigor na prestação de contas.
Pelo projeto de lei aprovado, os municípios ficariam obrigados a enviar relatórios sobre a aplicação dos recursos nos meses de junho e novembro de cada ano, para a Assembleia Legislativa e para o Tribunal de Contas do Estado (TCES).
> Governo e municípios do ES podem perder até R$ 2 bilhões de royalties
Um outro artigo do projeto previa que o TCES iria analisar esses relatórios e encaminhar pareceres para a Comissão de Finanças da Assembleia, informando também os municípios que não tinham encaminhado os documentos.
Este parecer do TCES seria avaliado pela Comissão de Finanças, que daria um segundo parecer, ao governo do Estado, aprovando ou recomendando o bloqueio de futuros repasses de recursos. No entanto, esses itens foram vetados.
> Dinheiro de fundo do petróleo vai para convênios e estradas no ES
Assim, a única coisa que efetivamente mudou é que os municípios deverão enviar os relatórios para o Legislativo e para a Corte de Contas, sem estabelecer como exatamente esses órgãos irão fazer a fiscalização. Outra disposição da lei é que os recursos deverão ser aplicados no exercício do seu recebimento.
JUSTIFICATIVA
De acordo com o parecer da Procuradoria-Geral do Estado para vetar partes da lei, houve inconstitucionalidade formal no projeto, pois a Assembleia Legislativa invadiu a competência do Tribunal de Contas ao criar novas obrigações para o órgão que interferem em sua organização e funcionamento, "sob pena de neutralizar sua atuação independente".
O autor do projeto de lei, deputado e líder do governo Enivaldo dos Anjos (PSD) foi procurado, mas a reportagem não conseguiu contato com ele.
COMO É HOJE
O governo do Estado repassa dinheiro de royalties de petróleo a 67 municípios que não são produtores por meio do Fundo para Redução das Desigualdades Regionais. Pela regra, este tipo de recurso só pode ser aplicado em investimentos, porém há seis anos consecutivos, leis tem aberto brechas para que as cidades também possam aplicar 50% desta verba em despesas correntes do funcionamento da máquina pública, como água, luz e combustível.
> Prefeitos vão poder, de novo, usar royalties para despesas de custeio
Mas a lei não determina a resposabilidade de fiscalização a nenhum órgão. A única obrigação é que os municípios enviem relatórios de prestação de contas à Assembleia, os quais a Assembleia só é obrigada a publicar, e não a analisar.
No entanto, em 2017, só 48 prefeituras prestaram contas, e em 2018, somente 6. Nos últimos anos, já houve registros de uso indevido do recurso pelos municípios, como o caso do prefeito de Jerônimo Monteiro, Sérgio Fonseca (PSD), que utilizou para comprar um veículo Toyota Corolla para o próprio gabinete.  

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
7 doces coreanos que todo fã de dorama precisa experimentar
Imagem de destaque
STJ tem maioria para que ex-CEO da Vale volte à condição de réu no caso Brumadinho
Imagem de destaque
Fim da 6x1 no Congresso: Planalto contradiz Motta e diz que estuda urgência para projeto

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados