Justiça nega habeas corpus e ex-presidente do Banestes deve voltar à prisão

Vasco Cunha Gonçalves foi presidente do BRB do Banestes Crédito: Gabriel Jabur/Agência Brasília

A 3ª Turma do Tribunal Regional Federal da 1ª Região (TRF-1) negou, nesta terça-feira (26), habeas corpus a cinco investigados na Operação Circus Maximus, que apura um esquema de fraudes no Banco de Brasília (BRB). Entre eles, o ex-presidente da instituição, que também presidiu o Banestes, Vasco Cunha Gonçalves. As informações foram publicadas pelo site Metrópoles.

Com isso, Vasco poderá voltar à prisão, onde permaneceu por sete dias após ser preso em Vitória . Procurado por A GAZETA, o TRF-1 não disponibilizou informações a respeito da decisão do colegiado.

À reportagem, a defesa de Vasco Gonçalves informou que vai recorrer ao Superior Tribunal de Justiça (STJ). "A decisão, por maioria, da Terceira Turma do TRF-1 foi totalmente teratológica e desarrazoada. Confiamos que os tribunais superiores reconheçam a inexistência de elementos concretos e atuais que justifiquem a prisão do senhor Vasco Cunha Gonçalves, assim como o próprio desembargador relator da Corte Regional já havia decidido ao revogar a sua prisão preventiva", declarou o advogado Iuri Cavalcante Reis.

LIBERDADE

Segundo Cavalcante Reis, enquanto o acórdão da decisão do colegiado do TRF-1 não for confeccionado e o juiz de primeira instância não for comunicado da decisão, Vasco Gonçalves permanece em liberdade.

Vasco Gonçalves deixou a prisão no último dia 5 de fevereiro, graças a uma liminar (decisão provisória). Na terça-feira, a Turma do TRF-1 voltou a analisar o caso dele e, por dois votos a um, decidiu levá-lo de volta à prisão. O ex-executivo havia tomado posse no comando do Banestes no dia 28 de janeiro . A operação do MPF foi deflagrada no dia seguinte.