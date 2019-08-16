Justiça livra João Coser e mantém condenação a ex-secretário

João Coser foi inocentado Crédito: Rafael Silva

Vitória Ponte da Passagem, em Andorinhas. O Tribunal Regional Federal da 2ª Região (TRF-2) manteve, na última quarta-feira (14), uma decisão de primeira instância ao julgar improcedente ação de improbidade administrativa contra o ex-prefeito de João Coser (PT) e outros quatro réus envolvidos em uma espécie de desapropriação de área próxima à, em Andorinhas.

Por unanimidade, os desembargadores federais também encerraram o bloqueio de bens que pesava contra quatro dos cinco réus e havia sido determinado pela 5ª Vara Federal Cível de Vitória. Por outro lado, o TRF manteve a condenação do ex-secretário de Obras Silvio Ramos, punido com multa e ordem para devolução de recursos. A defesa dele vai recorrer.

O processo é de 2011. Para obras na cidade, a prefeitura pagou cerca de R$ 7 milhões a título de indenização por um terreno que havia sido cedido ao município pela União e que vinha sendo explorado comercialmente há décadas por um empresário. A própria prefeitura cedera a ele a área de cerca de 18 mil metros quadrados, na década de 1980.

DECISÃO

A ação foi proposta inicialmente pelo Ministério Público Estadual . Em seguida, o Ministério Público Federal fez a adesão. A decisão desta quarta foi tomada em recurso apresentado pelos acusadores após o pleito contra os principais réus ser julgado improcedente pela primeira instância.

O acórdão da decisão ainda não foi publicado. O advogado que representou Coser, Márcio Cammarosano, comemorou a "vitória retumbante" na segunda instância da Justiça Federal . Ele também fez a defesa do ex-procurador-geral de Vitória Jader Guimarães, um dos processados no caso que também saiu isento.

"Era uma ação que não tinha a menor procedência, especialmente com relação ao ex-prefeito e ao ex-procurador, que se limitaram a praticar atos com estrita observância das normas que presidem o exercício das respectivas competências. Fez-se justiça", afirmou Cammarosano.

PROCESSO

O processo estava baseado em duas questões centrais: o terreno não seria da pessoa que acabou sendo indenizada pelo município e o valor dessa indenização teria sido alto demais. Três integrantes da família Siepierski também foram incluídos na ação. Agora, todos também foram absolvidos em segunda instância.

O único condenado é o ex-secretário de Obras Silvio Roberto Ramos. Ele teria sido o responsável por permitir a indenização em valor cerca de R$ 1 milhão superior ao que o terreno valia. O advogado dele, Gustavo Varella Cabral, considera que existe uma flagrante contradição do Judiciário.