Justiça condena ministro de Bolsonaro por improbidade

O futuro ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles Crédito: Reprodução/Instagram

O futuro ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles , foi condenado nesta quarta-feira por improbidade administrativa pelo juiz Fausto José Martins Seabra, da 3ª Vara da Fazenda Pública de São Paulo. O magistrado determinou a perda dos diretos políticos de Salles por três anos. Cabe recurso da decisão.

Na ação, o Ministério Público Estadual acusa o futuro ministro de adulterar mapas do Plano de Manejo da Área de Proteção Ambiental Várzea do Rio Tietê para beneficiar setores econômicos no período em que o ocupou o cargo de secretário de Meio Ambiente de São Paulo no governo Geraldo Alckmin, entre 2016 e agosto de 2017.

O MP argumenta que o futuro ministro procurou beneficiar setores econômicos, “notadamente a mineração", e algumas empresas ligadas à Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (Fiesp), que também foi condenada na ação.

Além da perda dos diretos políticos, o juiz determinou que Salles deva pagar multa equivalente a dez vezes o salário mensal de secretário.

“(...) O então secretário violou os princípios constitucionais administrativos da legalidade, impessoalidade, moralidade e publicidade”, escreveu o magistrado, em trecho do despacho.

Salles afirmou que pretende recorrer da decisão.