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Ricardo Salles

Justiça condena ministro de Bolsonaro por improbidade

Ricardo Salles também perdeu os direitos políticos

Publicado em 20 de Dezembro de 2018 às 08:32

Publicado em 

20 dez 2018 às 08:32
O futuro ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles Crédito: Reprodução/Instagram
O futuro ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, foi condenado nesta quarta-feira por improbidade administrativa pelo juiz Fausto José Martins Seabra, da 3ª Vara da Fazenda Pública de São Paulo. O magistrado determinou a perda dos diretos políticos de Salles por três anos. Cabe recurso da decisão.
Na ação, o Ministério Público Estadual acusa o futuro ministro de adulterar mapas do Plano de Manejo da Área de Proteção Ambiental Várzea do Rio Tietê para beneficiar setores econômicos no período em que o ocupou o cargo de secretário de Meio Ambiente de São Paulo no governo Geraldo Alckmin, entre 2016 e agosto de 2017.
O MP argumenta que o futuro ministro procurou beneficiar setores econômicos, “notadamente a mineração", e algumas empresas ligadas à Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (Fiesp), que também foi condenada na ação.
Além da perda dos diretos políticos, o juiz determinou que Salles deva pagar multa equivalente a dez vezes o salário mensal de secretário.
“(...) O então secretário violou os princípios constitucionais administrativos da legalidade, impessoalidade, moralidade e publicidade”, escreveu o magistrado, em trecho do despacho.
Salles afirmou que pretende recorrer da decisão.
— A sentença reconhece que não houve dano ambiental, que eu não tive nenhuma vantagem pessoal, reconhece que não há nada grave e me condena no mínimo legal — afirmou o futuro ministro do Meio Ambiente do governo de Jair Bolsonaro (PSL).

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