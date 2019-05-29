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Unidade prisional

Justiça autoriza transferência de Eduardo Cunha para presídio no Rio

O Ministério Público do Paraná chegou a se manifestar contrariamente, prevendo que o ex-deputado poderia usar a influência política para novos crimes

Publicado em 

29 mai 2019 às 19:59

Publicado em 29 de Maio de 2019 às 19:59

O ex-presidente da Câmara dos Deputados, Eduardo Cunha. Crédito: Marcelo Camargo/Agência Brasil
A 2ª VEP (Vara de Execuções Penais) de Curitiba autorizou nesta quarta-feira (29) a transferência do ex-presidente da Câmara dos Deputados Eduardo Cunha (MDB-RJ) para uma unidade prisional do Rio de Janeiro.
O Ministério Público do Paraná chegou a se manifestar contrariamente, prevendo que o ex-deputado poderia usar a influência política para novos crimes. Porém, o juiz Ronaldo Sansone Guerra entendeu que a transferência ajuda na ressocialização do preso.
A defesa de Cunha comemorou a decisão e destacou que a Lei de Execuções Penais dá o direito ao detento ficar em unidade próxima da família, que reside na capital fluminense.
O ex-deputado federal Eduardo Cunha vai ser transferido do Complexo Médico-Penal em Pinhais, na região metropolitana de Curitiba, para uma unidade penitenciária do Rio. A Seap (Secretaria Estadual de Administração Penitenciária) do Rio afirmou que ainda aguarda ofício da Justiça para indicar onde o ex-parlamentar seguirá cumprindo a pena.

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