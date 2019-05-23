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Operação Lava Jato

Justiça autoriza transferência de Eduardo Cunha para o Rio de Janeiro

O ex-deputado federal está preso desde 2016 no Complexo Médico Penal de São José dos Pinhais, no Paraná. Ele é acusado de ter solicitado propina para exploração da Petrobras na África e ter recebido o valor em uma conta na Suíça

Publicado em 

23 mai 2019 às 17:31

Publicado em 23 de Maio de 2019 às 17:31

O ex-presidente da Câmara dos Deputados, Eduardo Cunha. Crédito: Marcelo Camargo/Agência Brasil
A Vara de Execuções Penais da Justiça fluminense aceitou o pedido de transferência de Eduardo Cunha para o Rio de Janeiro. O ex-deputado federal está preso desde 2016 no Complexo Médico Penal de São José dos Pinhais, no Paraná, por causa de investigações da Operação Lava Jato.
Em 2017, o ex-presidente da Câmara dos Deputados foi condenado a 15 anos e quatro meses de prisão pela 13ª Vara Federal de Curitiba, sob a acusação de ter solicitado propina para exploração da Petrobras em um campo de petróleo na África e ter recebido o valor em uma conta na Suíça.
A pena foi reduzida para 14 anos e seis meses de prisão por decisão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região (TRF). A Agência Brasil entrou em contato com a defesa de Cunha, mas ainda não recebeu resposta.
> Zé Dirceu e Eduardo Cunha dividem cela na prisão da Lava Jato

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