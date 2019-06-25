Justiça afasta vereador da Serra filmado pedindo salário de servidor

Geraldinho Feu Rosa (R$ 9.208,33. A juíza Telmelita Guimarães Alves, da Vara da Fazenda Pública Municipal da Serra decidiu em caráter liminar (provisório), a pedido do Ministério Público Estadual (MPES) , afastar o vereador sem partido ) do cargo por 180 dias ou até quando durar a instrução processual - etapa de produção de provas e audiência anterior ao julgamento do mérito. No período, ele continuará recebendo salário de

A investigação da 13ª Promotoria Cível da Serra apontou que o parlamentar exigia, ilegalmente, parcelas dos salários de servidores do gabinete, sob pena de serem exonerados dos cargos comissionados em caso de recusa. O dinheiro serviria para ações sociais em comunidades e para "caixa para a campanha de 2020".

Na avaliação da promotoria, as dependências da Câmara e servidores foram usados para fins que não correspondem às missões do Legislativo. "Configuram condutas improbas, inclusive ajustáveis à tipologia do abuso de poder político quando destinadas a influenciar o pleito eleitoral", conforme reproduzido na decisão.

Os valores arrecadados pelo vereador, de cerca de 10% dos vencimentos dos funcionários, eram depositados, de acordo com as apurações, na conta bancária da mãe de uma das assessoras.

"As provas ainda revelam que esse tipo de exigência se estendia também aos funcionários que o requerido indicava para as empresas terceirizadas da Câmara", salientou a juíza Telmelita, que também decidiu receber a ação civil de improbidade administrativa e tornar o vereador réu neste processo cível.

A Câmara já foi notificada sobre a decisão judicial, nesta terça-feira (26).

O OUTRO LADO

A defesa de Geraldinho Feu Rosa nega que tenha havido rachid, como é conhecida a prática de recolher parte dos salários de funcionários. Admite, no entanto, que houve arrecadação voluntária, "firmada antes das eleições de 2016".