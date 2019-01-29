Juíza quer parecer da Lava Jato sobre ida de Lula ao velório do irmão

Vavá, irmão mais velho de Lula, tratava-se de câncer Crédito: Reprodução | Twitter

O petista está preso para o cumprimento de sua pena de 12 anos e 1 mês de prisão pelos crimes de corrupção passiva e lavagem de dinheiro, no caso triplex, investigado pela Operação Lava Jato

Os advogados alegam que o pedido deve ser julgado com urgência, pois o velório de Vavá deve começar ainda nesta terça. Segundo a petição, o sepultamento do irmão do ex-presidente está previsto para acontecer na manhã desta quarta (30). O enterro de Genival e o velório de Genival acontecerão no Cemitério Paulicéia, em São Bernardo do Campo ( SP ).

“O pedido se pauta por clara correlação fática à previsão legal, que expressamente prevê o direito do cidadão em situação de encarceramento sair temporariamente do estabelecimento em que se encontra na hipótese de falecimento de irmão — como é o caso — dentre outras”, afirmam os advogados do ex-presidente.

Na petição, a defesa usa como argumento para liberação a decisão do juiz plantonista Vicente de Paula Ataide Júnior, que negou um pedido de Lula para ir ao enterro do advogado e ex-deputado federal Luiz Carlos Sigmaringa Seixas, em dezembro.