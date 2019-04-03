Ivan Carlini é condenado a devolver R$ 208 mil aos cofres públicos

O presidente da Câmara de Vila Velha, Ivan Carlini Crédito: Leo victor/Câmara de Vila Velha

Tribunal de Contas do Estado (TCES) condenou, nesta terça-feira (2), o presidente da Câmara de Vila Velha, Ivan Carlini (DEM), por irregularidades na contratação de dois institutos, em 2012, que ofereceriam serviços de capacitação para servidores e vereadores em outros Estados. A pena é a de ressarcir o equivalente a R$ 208 mil aos cofres públicos, solidariamente com as duas empresas também punidas.

O relator da matéria na sessão desta terça foi o conselheiro Rodrigo Chamoun, que foi seguido pela maioria. O plenário, contudo, não o acompanhou quando ele votou por inabilitar Carlini para exercer função de confiança.

Entre as irregularidades apontadas pelo tribunal, além da ausência de comprovação do interesse público nas contratações, até ato de designação para curso em uma cidade e relatório descrevendo atividades realizadas em outra.

Your browser does not support the audio element. Ivan Carlini é condenado a devolver 208 mil reais aos cofres públicos

Também ficou constatada a ausência de critério para seleção de servidores que participariam dos cursos, o que motivou, segundo o TCES, pagamento de “excessivo número de diárias”.