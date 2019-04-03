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Tribunal de Contas

Ivan Carlini é condenado a devolver R$ 208 mil aos cofres públicos

Punição ao presidente da Câmara de Vila Velha foi dada pelo Tribunal de Contas do Estado por irregularidades na contratação de dois institutos de capacitação de servidores
Vinícius Valfré

Vinícius Valfré

Publicado em 

03 abr 2019 às 12:55

Publicado em 03 de Abril de 2019 às 12:55

O presidente da Câmara de Vila Velha, Ivan Carlini Crédito: Leo victor/Câmara de Vila Velha
O Tribunal de Contas do Estado (TCES) condenou, nesta terça-feira (2), o presidente da Câmara de Vila Velha, Ivan Carlini (DEM), por irregularidades na contratação de dois institutos, em 2012, que ofereceriam serviços de capacitação para servidores e vereadores em outros Estados. A pena é a de ressarcir o equivalente a R$ 208 mil aos cofres públicos, solidariamente com as duas empresas também punidas.
O relator da matéria na sessão desta terça foi o conselheiro Rodrigo Chamoun, que foi seguido pela maioria. O plenário, contudo, não o acompanhou quando ele votou por inabilitar Carlini para exercer função de confiança.
Entre as irregularidades apontadas pelo tribunal, além da ausência de comprovação do interesse público nas contratações, até ato de designação para curso em uma cidade e relatório descrevendo atividades realizadas em outra.
Ivan Carlini é condenado a devolver 208 mil reais aos cofres públicos
Também ficou constatada a ausência de critério para seleção de servidores que participariam dos cursos, o que motivou, segundo o TCES, pagamento de “excessivo número de diárias”.
 Cabe recurso à decisão. Ivan Carlini não atendeu a reportagem para comentar a decisão.

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