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São Paulo

Irmão de Lula é enterrado antes de cumprimento da decisão de Toffoli

Ministro do Supremo autorizou viagem de petista, mas sepultamento já aconteceu

Publicado em 30 de Janeiro de 2019 às 15:23

Publicado em 

30 jan 2019 às 15:23
Segundo familiares, Genival teria ficado abalado após prisão do ex-presidente Lula Crédito: Ricardo Stuckert / Instituto Lula
O corpo do irmão mais velho de Lula, Genivaldo Inácio da Silva, o Vavá, foi enterrado no Cemitério Pauliceia, em São Bernardo do Campo, no ABC, pontualmente às 13h desta quarta-feira. O sepultamento ocorreu poucos minutos após a divulgação da decisão do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Dias Toffoli, que autorizava Lula a deixar a prisão para acompanhar a cerimônia.
A cerimônia ocorreu sob protestos contra a ausência de Lula. Houve gritos de "viva o Vavá" e "viva o Lula" e "Lula livre". A senadora Gleisi Hoffmann (PT-PR) fez um breve discurso em que classificou como "maldade" a negativa de duas instâncias da Justiça de permitirem a presença de Lula no ato.
> Mourão diz que ida de Lula a velório do irmão é 'questão humanitária'
O ex-presidente recorreu ao STF após essas duas negativas.
Ao longo da manhã, petistas e sindicalistas que organizaram o enterro diziam que não pretendiam adiar a cerimônia. Nas redes sociais, reclamaram que até na ditadura, o ex-presidente foi autorizado a acompanhar o enterro da mãe.
Vavá morreu na terça-feira, aos 79 anos. Ele se tratava há mais de dois anos de um tipo raro de câncer que ataca os vasos sanguíneos.A doença fez com que Vavá tivesse que amputar a perna esquerda e evitasse visitas.

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