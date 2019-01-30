Irmão de Lula é enterrado antes de cumprimento da decisão de Toffoli

Segundo familiares, Genival teria ficado abalado após prisão do ex-presidente Lula Crédito: Ricardo Stuckert / Instituto Lula

A cerimônia ocorreu sob protestos contra a ausência de Lula. Houve gritos de "viva o Vavá" e "viva o Lula" e "Lula livre". A senadora Gleisi Hoffmann (PT-PR) fez um breve discurso em que classificou como "maldade" a negativa de duas instâncias da Justiça de permitirem a presença de Lula no ato.

O ex-presidente recorreu ao STF após essas duas negativas.

Ao longo da manhã, petistas e sindicalistas que organizaram o enterro diziam que não pretendiam adiar a cerimônia. Nas redes sociais, reclamaram que até na ditadura, o ex-presidente foi autorizado a acompanhar o enterro da mãe.