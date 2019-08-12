Irmão da deputada Norma Ayub é preso em operação contra fraude no Detran

Agentes da Operação Replicante cumprindo mandados no dia 1º de agosto Crédito: MPES

Por meio do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco), o MPES apura fraudes em registros de veículos junto ao Detran com uso de documentos falsos. A primeira etapa da operação foi deflagrada no dia 1º, com a prisão de dez pessoas.

Itamar Ayub Alves, chefe da Ciretran de Itapemirim Crédito: Facebook

Nesta segunda, mais dois mandados de prisão foram cumpridos , em Marataízes e Itapemirim. O caso é sigiloso e ainda não há informações oficiais sobre o porquê de o irmão da deputada ter sido preso.

A prisão, que é temporária, foi confirmada à reportagem por fontes que acompanham o caso. No final da tarde, o MPES confirmou a prisão de Itamar.

Segundo o Portal da Transparência do governo do Estado, Itamar é chefe de Ciretran desde 19 de março deste ano. O servidor foi levado para o Centro de Detenção Provisória de Viana 2.

OUTRO LADO

Procurada para comentar a prisão do irmão, a deputada Norma Ayub enviou apenas a seguinte nota: "Não tenho conhecimento necessário sobre este assunto, o qual deve ser esclarecido, pelos meios legais, e os envolvidos serão responsabilizados".