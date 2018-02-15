Investigações da Lava-Jato estão acabando do ponto de vista tributário

O subsecretário de Fiscalização da Receita, Iágaro Jung Martins Crédito: Reprodução/YouTube

O subsecretário de fiscalização da Receita Federal, Iágaro Martins, afirmou que, do ponto de vista tributário, a Operação Lava-Jato caminha para o fim. Segundo ele, desde o início, o Fisco já autuou R$ 17,1 bilhões em impostos sonegados dentro da investigação de corrupção. Apenas em 2017, foram R$ 5,5 bilhões.

— Do ponto de vista tributário, sim (está chegando ao fim). E também do ponto de vista penal. Tanto na força tarefa que a Receita Federal participa em Curitiba quanto em Brasília, os objeto-alvo já estão selecionados, faltam detalhes para concluir os procedimentos.

Até 2017, foram 2413 contribuintes autuados pela Receita dentro da Lava-Jato. Destes, 728 são pessoas físicas e 1.685 são pessoas jurídicas.

Para 2018, o objetivo da Receita é concluir 880 ações fiscais em aberto. Preliminarmente, a estimativa é que essas ações representem R$ 3,36 bilhões em créditos tributários. Para o subsecretário, o órgão já está “maduro” dentro da investigação. Segundo ele, a Receita já identificou quais são as estratégias e o “modus operandi” dos investigados.

— O modus operandi da Lava-Jato é o mesmo, o pagamento disfarçado por empresas noteiras que vai seguir um caminho até chegar a pessoas físicas — explicou Martins