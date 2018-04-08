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Instituto Lula afirma em nota que sua sobrevivência está ameaçada

Entidade pede apoio da sociedade para se manter operante

Publicado em 08 de Abril de 2018 às 17:04

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

08 abr 2018 às 17:04
Lula se emociona durante ato em frente ao Sindicato dos Metalúrgicos do ABC Crédito: THIAGO BERNARDES/FRAMEPHOTO/AE
O Instituto Lula afirma, em nota publicada na manhã deste domingo (8) em seu site, que se tornou um dos alvos da 'campanha judicial e midiática' movida contra o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva e que sua sobrevivência está "ameaçada". A entidade destaca ainda, no dia seguinte da prisão do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que é mantida por doações e pede o apoio da sociedade para se manter operante.
De acordo com a nota, depois de uma série de reduções, a estimativa é de que os gastos do Instituto Lula no primeiro semestre deste ano fiquem em torno de R$ 720 mil. A maior parte desse valor (68%), conforme a entidade, será destinada à mão de obra. Outros 14% serão gastos com água, aluguel, luz.
Em nota, o Instituto Lula informa ainda que é alvo, há três anos, de uma "rigorosa investigação" e que teve suspensa a isenção tributária por cinco anos de forma retroativa fora multa milionária, que está sendo contestada administrativa e juridicamente. "Porém, isso demandará um tempo incomparável frente à situação de emergência em que a entidade se viu lançada", avalia o Instituto, destacando que mantém um acerto da história da vida política de Lula.

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