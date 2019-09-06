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Indicado para a PGR, Aras procura senadores em busca de apoio

O nome escolhido por Bolsonaro precisa ser aprovado por pelo menos 14 senadores na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) e 41 no plenário

Publicado em 

06 set 2019 às 20:39

Publicado em 06 de Setembro de 2019 às 20:39

Augusto Aras foi indicado para a PGR Crédito: Roberto Jayme/Ascom/TSE
Indicado pelo presidente Jair Bolsonaro para a Procuradoria-Geral da República (PGR), o subprocurador Augusto Aras já começou a procurar senadores em busca de apoio. O nome precisa ser aprovado por pelo menos 14 senadores na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) e 41 no plenário.
Aras telefonou para a presidente da CCJ, Simone Tebet (MDB-MS), na noite de quinta-feira, 5, e anunciou que pretende visitar todos os 81 senadores da Casa antes de ser sabatinado. A mensagem presidencial com a indicação deve começar a tramitar no Senado na semana que vem. Para Simone, a votação do PGR poderá ser concluída ainda neste mês.
OPOSIÇÃO
O escolhido também já procurou senadores de oposição. O líder do PT, no Senado, Humberto Costa (CE), vai recebê-lo na semana que vem. "Nós não vamos vetar ninguém. Nós queremos ouvir, vamos cobrar coisas que a gente acha que são importantes, relevantes", comentou o parlamentar.
Para que comece a tramitar, o presidente do Senado, Davi Alcolumbre (DEM-AP), precisa ler a mensagem presidencial com a indicação no plenário. Na sequência, começa a tramitação na CCJ, onde um relator será designado. A votação na comissão e no plenário é secreta.

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