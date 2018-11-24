Huck defende união de forças no Brasil durante Encontro de Lideranças

Luciano Huck fala durante palestra com Eduardo Mufarej e Paulo Hartung Crédito: Carlos Alberto Silva

Diferenças à parte, o momento é de união. É isso o que defende o apresentador da TV Globo Luciano Huck, em relação ao próximo governo federal, que será comandado pelo presidente eleito Jair Bolsonaro (PSL). Huck foi presença de destaque no primeiro dia do 13º Encontro de Lideranças , que reúne nomes do setor empresarial capixaba e políticos em Pedra Azul, na Região Serrana do Estado.

Em um discurso alinhado ao do governador Paulo Hartung (sem partido), com quem dividiu a apresentação de um dos painéis do dia, Huck pontuou que as crises política e econômica vividas no Brasil não deixam espaço para oposição. Pelo contrário: o diálogo, segundo ele, é o melhor caminho para que reformas sejam postas em prática.

Luciano Huck e Paulo Hartung na chegada ao Encontro de Lideranças Crédito: Carlos Alberto Silva

"Estamos num momento muito delicado. Não temos mais gordura para queimar. Então não dá para errar. Acho que as pautas que a gente entende que são importantes para o país, temos que apoiar de cara", justificou o apresentador, que elencou alguns dos temas que considera prioritários.

"Eu acho que o diálogo é sempre positivo e as agendas que forem em prol da eficiência, da anticorrupção e contra a violência, a gente tem que apoiar, temos que estar juntos. A beleza da democracia é essa", frisou.

Apesar de deixar clara sua discordância diante do posicionamento de Bolsonaro sobre alguns temas, como a área da Educação e relações exteriores, Huck também pontuou qualidades que enxerga na nova gestão, citando como exemplo positivo a composição da equipe econômica: "A gente pode discordar em alguns pontos, mas nas agendas que forem comuns eu pessoalmente estou disposto a contribuir", bateu o martelo.

AGENDA SOCIAL

Ao lado de Hartung e do idealizador da ONG RenovaBR, Eduardo Mufarej, Huck defendeu a formação de novos líderes para conduzir o processo político, capazes de mudar os rumos econômicos e sociais do país. Em suas palavras, o Brasil vive um "apagão de lideranças".

"Só estou aqui porque eu quero que minha geração, de fato, possa participar de uma transformação que inclua todo mundo. Enquanto houver favela no Brasil, a gente não vai ser um país justo", ressaltou Huck.

Defendendo uma agenda de políticas sociais, Huck sugeriu que a pauta seja posta sobre a mesa independentemente de governos: "A visão social não pode ser monopólio do PT, não pode ser monopólio da esquerda. A pauta social tem que ser de todo mundo, não importa sua vertente ideológica".

Não tem que construir oposição neste momento. Eu acho que há agendas que são comuns a todos. Estamos num momento delicado, não temos mais gordura para queimar Luciano Huck, apresentador de TV

Igualdade de oportunidades foi outro ponto marcante no discurso dele:

"A gente está discutindo aposentadoria, mas a gente esquece de discutir oportunidades. Não dá para falar em meritocracia em um país tão injusto quanto o que a gente tem".

FUTURO POLÍTICO

Em meados deste ano, Huck chegou a ensaiar uma pré-candidatura à Presidência da República, mas o projeto  que tinha entre os entusiastas o governador Paulo Hartung  foi abortado. Questionado sobre seu futuro político, o apresentador evitou responder se pretende seguir carreira política.

Em vez disso, Huck garantiu que continuará atuando em movimentos cívicos, como o RenovaBR, para estimular um cultura de participação e renovação política. "Nunca me coloquei como candidato a nada. simplesmente sai da minha zona de conforto para ver como eu poderia contribuir", argumentou.

Plateia no Encontro de Lideranças, em Pedra Azul, Domingos Martins Crédito: Carlos Alberto Silva

O Encontro de Lideranças é promovido pela Rede Gazeta em parceria com a Águia Branca, a Unimed Vitória e o Cepemar.

PROGRAMAÇÃO

SÁBADO (24/11)

9h - 3ª Palestra

Painel Economia: O Brasil e sua Economia: com Eduardo Guardia, ministro da Fazenda

10h - 4ª palestra

Painel Hard News: conjuntura econômica e política e seus cenários para 2019: com Ana Paula Vescovi (secretária executiva do Ministério da Fazenda); Carlos Melo (cientista político) e Samuel Pessoa (professor de Economia). Mediação de Natuza Nery, comentarista da Globo News.

5ª Palestra

Inovação X Era digital: com Rodrigo Evangelista de Castro, superintendente nacional na área de Transformação Digital da Caixa.

12h45 - 6ª Palestra

Pauta, desafios e prioridades para 2019: com Renato Casagrande (PSB), governador eleito.

Programação paralela

10h - Palestra

O cardápio do futuro, com a nutricionista Bia Rique.

11h30 - Palestra