Homem invade Câmara de Anchieta e joga esgoto no chão cobrando melhorias

Um morador invadiu a Câmara de Anchieta , no Sul do Estado, e jogou esgoto no chão. O caso foi no início da tarde desta quinta-feira (17) e, de acordo com informações locais, a ação seria em protesto a um problema de transbordo de esgoto no bairro Benevente, onde ele mora.

O esgoto foi jogado no corredor do segundo andar do prédio da Câmara, onde ficam os gabinetes dos vereadores. De acordo com o presidente da Casa de Leis, Renan Delfino, o homem já tinha feito ação semelhante na Secretaria Municipal de Infraestrutura, também cobrando a resolução do problema no bairro.

"Infelizmente a gente cobra, mas a execução não é nossa, o Poder Legislativo não tem o poder de execução. Os vereadores têm ido lá, pedido melhoria, porém não é a gente que executa" Renan Delfino - Presidente da Câmara de Anchieta

O presidente da Casa de Leis manifestou repúdio à ação desta quinta-feira (17). “Ele está certo em cobrar melhorias mas não pode agir dessa forma. Nossa câmara tem as portas abertas para os moradores, mas não pode ser alvo de agressões dessa forma. Os vereadores estão consternados”, relata.

Esgoto foi jogado no corredor do segundo piso da Câmara Municipal, onde fica o gabinete dos vereadores. Crédito: Leitor A Gazeta

De acordo com a Guarda Municipal de Anchieta, que atendeu a ocorrência, a equipe foi acionada pelo 153, mas o indivíduo não estava mais no local quando o efetivo chegou à Casa de Leis. O homem foi encontrado próximo ao local de trabalho, após informações de populares, e foi conduzido à 10ª Delegacia Regional de Anchieta para as providências, juntamente com um servidor. Segundo a Polícia Civil, a ocorrência foi registrada na Delegacia Regional de Anchieta, os envolvidos serão ouvidos e o caso segue sob apuração.

Questionada sobre o transbordo de esgoto, a Prefeitura de Anchieta informou que o serviço é prestado pela Companhia Espírito-santense de Saneamento do Espírito Santo (Cesan) e o município cobra providências junto ao órgão.