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Prisão de Temer

Hércules Silveira: "Quem deve tem que ser preso"

Deputado do partido de Temer diz que aqueles que têm relação com a corrupção estão sendo "expurgados". Presidente do MDB, Lelo Coimbra não se manifestou

Publicado em 22 de Março de 2019 às 00:28

Vinícius Valfré

Vinícius Valfré

Publicado em 

22 mar 2019 às 00:28
Deputado estadual Hércules Silveira (PMDB) Crédito: Edson Chagas
O deputado estadual Hércules Silveira (MDB) afirmou, nesta quinta-feira (21), que a prisão do ex-presidente Michel Temer (MDB) deve servir de lição ao partido, que deveria voltar a se inspirar no movimento que deu origem à agremiação. Nos anos 1960 e 1970, o MDB exerceu importante papel na redemocratização do país sob liderança de Ulysses Guimarães.
"Se deve, tem que ser preso. A prisão estava anunciada. É uma prisão para investigação, mas já tem coisa consistente contra o ex-presidente. Temos que expurgar mesmo. O MDB tem que voltar a ser o MDB de Ulysses. (A prisão) É ruim para o partido, mas, por outro lado, estamos expurgando as pessoas com comprometimento com a corrupção", disse o veterano deputado.
O MDB tem dois deputados estaduais. O outro, José Esmeraldo, não foi localizado para comentar a prisão de líderes nacionais do partido.
> TEMER PRESO l A cobertura completa
O presidente do partido no Estado, Lelo Coimbra, também foi procurado. No entanto, não deu retornou ou atendeu às ligações. Ex-deputado federal, Lelo exerceu a função de líder da maioria na Câmara dos Deputados durante o governo Michel Temer. Hoje, ele é secretário especial do Desenvolvimento Social.

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