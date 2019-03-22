Hércules Silveira: "Quem deve tem que ser preso"

Deputado estadual Hércules Silveira (PMDB) Crédito: Edson Chagas

O deputado estadual Hércules Silveira (MDB) afirmou, nesta quinta-feira (21), que a prisão do ex-presidente Michel Temer (MDB) deve servir de lição ao partido, que deveria voltar a se inspirar no movimento que deu origem à agremiação. Nos anos 1960 e 1970, o MDB exerceu importante papel na redemocratização do país sob liderança de Ulysses Guimarães.

"Se deve, tem que ser preso. A prisão estava anunciada. É uma prisão para investigação, mas já tem coisa consistente contra o ex-presidente. Temos que expurgar mesmo. O MDB tem que voltar a ser o MDB de Ulysses. (A prisão) É ruim para o partido, mas, por outro lado, estamos expurgando as pessoas com comprometimento com a corrupção", disse o veterano deputado.

O MDB tem dois deputados estaduais. O outro, José Esmeraldo, não foi localizado para comentar a prisão de líderes nacionais do partido.