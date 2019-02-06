Hartung fará parte de Conselho de Educação em São Paulo

O ex-governador Paulo Hartung (sem partido) será membro do Conselho Consultivo de Educação do Estado de São Paulo. De acordo com assessoria do ex-emedebista, ele aceitou o convite da presidente do Instituto Ayrton Senna, Viviane Senna, que também fará parte do conselho, e deve começar os trabalhos a partir desta quinta-feira (07).
O conselho fará parte do governo paulista e será criado por meio de decreto. Hartung é economista e governou o Espírito Santo por três mandatos. Além dele, outras personalidades que se destacaram na educação pública brasileira farão parte do conselho.
Hartung se juntará a outro nome que participou do último mandato no governo estadual. O ex-secretário de Educação Haroldo Rocha assumiu o cargo de secretário executivo da Secretaria de Educação do governo de João Doria (PSDB) nesta segunda-feira (04), após a indicação do secretário da pasta, Rossieli Soares.
HARTUNG NO CNJ
Hartung foi convidado pelo presidente do Supremo Tribunal Federal (STF) e do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), Dias Toffoli, para integrar o conselho consultivo do CNJ. O convite foi feito no último dia 10 de janeiro e aceito pelo ex-governador capixaba. O conselho tem o objetivo de reunir representantes da sociedade para auxiliar o CNJ em pesquisas para o aperfeiçoamento da Justiça e a elaboração de políticas judiciárias.