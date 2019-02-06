Hartung fará parte de Conselho de Educação em São Paulo

Hartung foi convidado pelo presidente do Supremo Tribunal Federal (STF) e do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), Dias Toffoli, para. O convite foi feito no último dia 10 de janeiro e aceito pelo ex-governador capixaba. O conselho tem o objetivo de reunir representantes da sociedade para auxiliar o CNJ em pesquisas para o aperfeiçoamento da Justiça e a elaboração de políticas judiciárias.