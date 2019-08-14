Hartung é o meu mestre Miyagi, diz Luciano Huck, em Vila Velha

O apresentador da TV Globo Luciano Huck afirmou que tem o ex-governador Paulo Hartung (sem partido) em alta estima. "Ele é o meu mestre Miyagi", disse, em referência ao personagem professor de artes marciais da série Karatê Kid, dos anos 1980.
Nesta quarta-feira (14), Huck participou de evento político em Vila Velha, ao lado do ex-governador Paulo Hartung, do fundador do RenovaBR, Eduardo Mufarej e da fundadora do Movimento Vila Nova, Tayana Dantas. Em sua apresentação, o apresentador defendeu investimentos em educação e citou a Coreia do Sul como exemplo de país que superou problemas e tornou-se referência.
Na eleição de outubro passado, o nome do apresentador surgiu como o de um possível presidenciável. Hartung foi cotado como destacado integrante do núcleo duro de Huck. Poderia ser o vice da chapa ou o chefe da Casa Civil, caso Luciano Huck fosse eleito.
Ambos mantêm conversas sobre o futuro do país e uma candidatura de Luciano Huck no pleito de 2022 não está descartada. Após a palestra, o global saiu sem dar entrevistas.