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R$ 15 milhões

Haddad questiona patrimônio imobiliário da família de Bolsonaro

A matéria utilizada para o comentário mostra que Bolsonaro, até então deputado federal pelo PSL-RJ, e seus três filhos que exerciam mandatos são donos de 13

Publicado em 19 de Janeiro de 2019 às 12:59

Publicado em 

19 jan 2019 às 12:59
Fernando Haddad (PT) postou o questionamento no Twitter Crédito: Reprodução/TV Globo
Candidato à Presidência derrotado nas últimas eleições, o petista Fernando Haddad usou sua conta no Twitter, neste sábado, para questionar o patrimônio imobiliário da família do atual presidente, Jair Bolsonaro. "Afinal, como um deputado amealhou um patrimônio imobiliário de R$ 15 milhões, sem aprovar um único projeto relevante? Qual a real função da sua assessoria?", disse Haddad na postagem junto ao link de uma reportagem do jornal Folha de S. Paulo.
A matéria utilizada como base para o comentário do petista foi publicada em janeiro do ano passado e mostra que Bolsonaro, até então deputado federal pelo PSL-RJ, e seus três filhos que exerciam mandatos são donos de 13 imóveis com preço de mercado de pelo menos R$ 15 milhões, a maioria em pontos altamente valorizados do Rio de Janeiro, como Copacabana, Barra da Tijuca e Urca. "A thread do escândalo Bolsonaro deveria começar com essa esquecida reportagem", disse Haddad neste sábado (19).

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